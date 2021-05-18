У Львові два трамваї знищили авто

- 18.05.2021 14:54
У Львові два трамваї знищили авто

У Львові 17 травня авто Ford Fiesta, в якому їхало подружжя з маленькою дитиною, потрапило в нищівну ДТП. Водій намагалася обігнати трамвай, але назустріч їхав ще один. В результаті аварії автомобіль сильно постраждав, тому ремонту він не підлягає.

Аварія сталася на вулиці Замарстинівській о 21:20. На щастя, в ДТП ніхто суттєво не постраждав.

На початку вулиці Замарстинівській авто Ford Fiesta затиснуло між двома трамваями. 
Жінка водій намагалася обігнати трамвай, який їхав попереду, однак вона не помітила, що назустріч їхав ще один. В результаті ДТП легковик потрапив під колеса електротранспорту.
Авто розтрощило повністю.

У легковику вирвалися колеса і пом'ялася передня частина. За інформацією свідків, авто забрав евакуатор. Ремонту воно не підлягає. 

Трамваї, в свою чергу, істотних пошкоджень не отримали.У машині знаходилася маленька дитина. У салоні легковика перебувала родина з 3-річною дитиною. На щастя, ніхто істотних травм не отримав. Відомо, що дівчинка сиділа в автокріслі. Після ДТП її витягли з салону і передали медикам для огляду. 32-річна водій також звернулася в лікарню за медичною допомогою.

Обох водіїв трамваїв перевірили на стан сп'яніння. Результат виявився негативним. В "Львівелектротрансі" розповіли, що через ДТП простий трамваїв тривав півтори години. Зараз причини та обставини аварії встановлює поліція.

Платинова Буковина

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