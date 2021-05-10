У 2021 році ДБР скерувало до суду справи про незаконну порубку дерев на десятки мільйонів гривень

- 19.05.2021 14:42
У 2021 році ДБР скерувало до суду справи про незаконну порубку дерев на десятки мільйонів гривень


Державне бюро розслідувань приділяє особливу увагу та тримає на контролі розслідування злочинів, вчинених проти довкілля.

У 2021 році слідчі Бюро відкрили 104 провадження щодо екологічних злочинів. За завершеними розслідуваннями встановлено збитків державі на суму близько 88,5 мільйона гривень, серед яких понад 62 мільйони гривень — через незаконну порубку лісу.

Також, в цьому році відшкодовано майже 17,7 мільйона гривень, накладено арешт на майно вартістю понад 4 мільйони гривень.

Державне бюро розслідувань направило до суду 19 обвинувальних актів у зазначених кримінальних провадженнях.

Серед них:

щодо директора одного з лісогосподарських підприємств Львівської області, який допустив незаконний видобуток піску. Державі завдано збитків на понад 24 млн грн;
щодо колишнього директора Шацького національного природного парку у Волинській області, який видав лісорубні квитки на незаконну рубку лісів природно-заповідного фонду. Завдало збитків на 7 млн 345 тис. 835 грн;
щодо посадовця ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», який допустив самовільну рубку більше ніж 380 багаторічних дубів невідомими особами. Державі завдано збитків на 8 млн 200 тис. грн;
щодо лісничих Мокрянського лісництва, які допустили незаконну порубку дерев. Завдало державі збитків на понад 7 млн грн;
щодо працівника Дашівського лісомисливського господарства, який допустив незаконну порубку дубів на ввіреній йому території. Збитки державі становили 1 млн 62 тис. грн.

 

Крім того, слідчі ДБР повідомили про підозру 37 особам.

Зокрема:

посадовцям Київського обласного та по м. Києву Управління лісового та мисливського господарства, ДП «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс». Вони здійснювали незаконні суцільні санітарні рубки на земельних ділянках загальною площею близько 8 га, чим заподіяли шкоди державі на майже 13 млн грн.
5 особам, серед яких працівники Міженецького лісництва ДП «Старосамбірське лісомисливське господарство», за фактом розтрати дерев червоного дуба.
Випадки незаконних порубок лісів в Україні, на жаль, не поодинокі. Тому, ДБР і надалі буде активно й системно протидіяти злочинам у лісовій сфері, скоєними працівниками правоохоронних органів та посадовцями, які повинні зберігати лісові ресурси.

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