



Підраховані виконані обіцянки Зеленського - 18.05.2021 14:40

Володимир Зеленський за два роки президентства виконав передвиборчу програму на 25 відсотків, підрахували в Комітеті виборців України. Про це в середу, 19 травня

Всього експерти виділили 30 пунктів виборчої програми, з яких 22 не виконані. Вісім виконані повністю або частково, в тому числі обіцянки щодо формування прозорого ринку землі, внесення законопроектів про зняття недоторканності з вищих посадових осіб, капітального ремонту інфраструктури в країні.

«Переважно реалізовані" другорядні "обіцянки, які не мають істотного впливу на життя громадян. Зате принципові положення програми по закінченню війни, підвищення якості життя, боротьбі з корупцією, проведення важливих реформ не виконані », - заявили в Комітеті виборців

Зеленський також обіцяв підвищити пенсійне забезпечення і створити в країні такі умови життя, які б змусили громадян повернутися із заробітків за кордоном, нагадали в організації.

В кінці квітня повідомлялося, що, згідно з результатами опитування, більшість громадян України виступають проти другого президентського терміну Зеленського.

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