



У користувачів соцмережі Facebook почали красти паролі через оголошення про підлітка - 19.05.2021 14:33

Фейкові оголошення про зникнення дітей стали активно з'являтися в популярній соцмережі Facebook. Як повідомляє організація по боротьбі з фейковий новинами Full Fact, ці публікації небезпечні для користувачів, так як через них у людей крадуть паролі та іншу особисту інформацію.





За даними співробітників Full Fact, подібні повідомлення почали активно з'являтися в Facebook. Найчастіше в них фігурує підліток на ім'я Еллі Моррад (Ellie Morrad), а в кінці присутнє посилання.





Фахівці підкреслили, що перевірили оголошення і з'ясували, що воно не відповідає дійсності. Так, в одному з повідомлень говориться, що вона пропала безвісти в Сент-Неотсі, а в іншому - в Портмадог, абсолютно в різних містах і регіонах Британії.





Також в Full Fact перевірили знімок дівчини і з'ясували, що на ньому зображено над Моррад, а мешканка Огайо, яка пропала безвісти і була знайдена в кінці 2020 року.





Підкреслюється, що шахраї, які розмістили оголошення, крадуть дані при переході користувача по посиланню в кінці публікації. За нею потенційних жертв просять «увійти в систему», використовуючи ім'я користувача та пароль Facebook, щоб переглянути відео. Інша схоже оголошення відправляло користувачів на сайт, який виглядав як сторінка входу в Facebook, але насправді був підробленим.





Раніше повідомлялося, що російських користувачів популярної соцмережі TikTok почали обманювати за допомогою фейковий сайту, який шахраї використовують для крадіжки аккаунтів.

Платинова Буковина

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