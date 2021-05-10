Країни Євросоюзу відкриють кордони для вакцинованих від коронавируса туристів- 17.05.2021 14:25
Країни спільноти відкриють кордони для туристів, повністю ввели вакцину від коронавируса. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP в своєму Twitter-акаунті.
У середу, 19 травня було досягнуто згоди про дозвіл в'їзду на територію країн-членів Євросоюзу для туристів, які вакцинувалися схваленими препаратами Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА). Відзначається, що домовленість Єврокомісії носить рекомендаційний характер.
25 травня пройде екстрений саміт глав держав і урядів ЄС. Також обговорюватимуться питання введення «зеленого пропуску» - про оплату, визнаного у всіх 27 країнах співтовариства.
Раніше в травні глава Європейської асоціації по туризму ETOA Том Дженкінс розповів про терміни відкриття європейських країн для іноземних туристів. За його словами, туризм в Європі може повернутися в норму до осені або зими, а 2021 рік буде набагато краще, ніж 2020 й.
На даний час украінці можуть відвідати 105 країн світу, якщо дотримуються карантинних обежень.
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