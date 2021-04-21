Нерухоме майно ГУ Нацполіції у Чернівцях в оренду

- 17.05.2021 08:55
Нерухоме майно ГУ Нацполіції у Чернівцях в оренду

ОГОЛОШЕННЯ

На балансі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ( далі – ГУНП), код ЄДРПОУ 40109079; перебуває нерухоме державне майно, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Мізюна, 9:
будівля складу літ. А площею 446,9 кв.м;
будівля складу літ. Б площею 127,0 кв.м;
будівля прохідної літ. В площею 161,7 кв.м;
будівля складу літ. Г площею 6,1 кв.м;
споруда навісу літ. Д площею 141,0 кв.м.
Органом управління зазначених об’єктів є Національна поліція України, код ЄДРПОУ 40108578.
Характеристика об’єктів: відповідно до висновку про проведення технічного обстеження ФОП Кожукаренко В.І. категорія технічного стану об’єктів – IⅤ аварійний.
ГУНП в Чернівецькій області, для вивчення попиту, пропонує зазначенні об’єкти нерухомого майна для відчуження, оренди, безоплатної передачі іншим суб’єктам господарювання державної форми власності.
Потенційним претендентам звертатись протягом місяця з дня публікації оголошення за адресою:
м. Чернівці, вул. Котляревського, 13, кабінет 7, телефон для довідок (0372) 591-549.
Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області

ОГОЛОШЕННЯ
На балансі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ( далі – ГУНП), код ЄДРПОУ 40109079; перебуває нерухоме державне майно, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Комунальників, 4-В:
будівля складу літ. В площею 675,30 кв.м;
будівля майстерні літ. Г площею 258,0 кв.м.
Органом управління зазначених об’єктів є Національна поліція України, код ЄДРПОУ 40108578.
Характеристика об’єктів: відповідно до висновку про проведення технічного обстеження ФОП Кожукаренко В.І. категорія технічного стану об’єктів – IⅤ аварійний.
ГУНП в Чернівецькій області, для вивчення попиту, пропонує зазначенні об’єкти нерухомого майна для відчуження, оренди, безоплатної передачі іншим суб’єктам господарювання державної форми власності.
Потенційним претендентам звертатись протягом місяця з дня публікації оголошення за адресою:
м. Чернівці, вул. Котляревського, 13, кабінет 7, телефон для довідок (0372) 591-549.
Головного управління Національної поліції
в Чернівецькій області

Ключові слова: оренда Чернівці, комунальників, мюзіна

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