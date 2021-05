Аериканці почали виплачувати борги по кредитам з небаченою роками швидкістю. - 06.05.2021 12:08

Жителі США виплачують борги за кредитними картками з небаченою роками швидкістю. Банки стурбовані зростанням своїх витрат за споживчими позиками, повідомляє The Wall Street Journal.

Позитивна динаміка в платоспроможності американців відбилася на процентні доходи емітентів карт, так як залишки на них скорочуються. У зв'язку з цим банки змушені більше витрачатися на рекламу і страхування своїх ризиків. Деякі кредитні організації фіксують частку виплачених американцями боргів в кінці першого кварталу 2021 року на рівні історичного максимуму з 2000 року.

Про втрати заявили Discover Financial Services, Capital One Financial, Synchrony Financial. Борги позичальників трьох цих найбільших фінансових організацій США скоротилися за перші три місяці 2021 року відповідно на 9, 17 і 7 відсотків До 2020.

Вплив на споживчі фінанси зробила підтримка громадян американським урядом через коронавируса - допомоги по безробіттю, одноразові виплати в період локдаунов, відстрочки по іпотеці і іншим позиках.

За даними дослідницької компанії Mercator Advisory Group, кількість відкритих рахунків по кредитних картах в Америці в 2020 році скоротилося вперше за сім років стабільного приросту. А згідно з квітневим опитуванням Gallup, 57 відсотків жителів США задоволені або дуже задоволені своїм поточним фінансовим становищем.

