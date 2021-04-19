



ДБР завершило розслідування авіакатастрофи літака Ан-26Ш в Чугуєві - 06.05.2021 11:03

5 травня 2021 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі падіння військового літака АН-26Ш в Чугуєві, яке трапилося 25 вересня 2020 року.

Вперше в історії України в стислі терміни слідчі ДБР забезпечили швидке, повне та неупереджене розслідування обставин авіакатастрофи в ході якого, з поміж іншого, проведено понад 150 різних експертиз.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з авіакатастрофою.

Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнуто 6 осіб, а саме:

командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;

начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини А4104;

заступника командира військової частини з льотної підготовки;

керівника управління польотами 25 вересня 2020 року на аеродромі «Чугуїв».

Через недбале ставлення даних посадових осіб до військової служби, а також порушення підготовки до польотів у військовій частині та правил експлуатації літака АН-26 загинуло 26 військовослужбовців.

Крім того, трьом особам, яким повідомили про підозру минулого тижня, 3 травня 2021 року Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, що ввечері 25 вересня 2020 року, під час здійснення планових навчальних польотів у військовій частині в м. Чугуєві Харківської області впав та загорівся військовий літак АН-26Ш. На борту літака перебували екіпаж військової частини та курсанти Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Наразі всім підозрюваним, їх захисникам та потерпілим (родичам загиблих) повідомлено про завершення досудового розслідування та надано безперешкодний доступ до матеріалів провадження.

За наслідками виконання вимог ст. 290 КПК України обвинувальний акт буде направлено до суду.

Розраховуємо на належну процесуальну поведінку усіх учасників провадження задля якнайшвидшого скерування обвинувального акту до суду.

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