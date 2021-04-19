



На Буковині поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, який викрав чужий автомобіль - 11.05.2021 11:02

Сьогодні, 11 травня, до поліції звернулася 50-річна жителька села Годинівка та повідомила про те, що невідома особа незаконно заволоділа її автомобілем «Chevrolet». Правоохоронці, які прибули на виклик за вказаною адресою, по «гарячих слідах» відшукали викрадений автомобіль та встановили особу викрадача. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На місці події слідчо-оперативна група відділення поліції № 4 (смт Герца) Чернівецького районного управління поліції з’ясувала, що цього дня заявниця припаркувала свою машину біля магазину, залишила в авто ключі та пішла до крамниці. У цей час повз транспортний засіб проходив місцевий житель та скористався ключем, який власниця авто залишила у замку без нагляду. Чоловік на викраденому авто поїхав у сусіднє село до друзів, на території будинку яких залишив транспортний засіб.

Поліцейські опитали заявницю, свідків та очевидців події та переглянули відео з камер спостереження. Протягом години правоохоронці встановили місце знаходження автомобіля та встановили особу зловмисника. Ним виявився 56-річний житель села Годинівка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Чоловік зізнався у скоєному та пояснив поліцейським, що, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заволодів чужим автомобілем, оскільки поспішав на храмове свято у сусіднє село до друзів.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина

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