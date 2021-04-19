



Медведчука підозрюють у державній зраді - ОПЗЖ проти - 11.05.2021 13:00

Депутат Верховної Ради від партії «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко назвав політичними репресіями звинувачення в державній зраді на адресу свого однопартійця Віктора Медведчука. Політик заявив про це в інтерв'ю «Наше діло».

За словами Бойка, зараз в квартирі у Медведчука проводиться обшук.

«Вчора пресували одних, сьогодні дісталися до Медведчука з Тарасом Козаком. Завтра ще до когось спробують дістатися. Я вважаю, що це типові політичні репресії, мета яких - заткнути рот нашої партії », - сказав Бойко.

Політик пообіцяв, що партія «не дасть в образу» своїх депутатів, і запевнив, що дії влади «не злякати» опозиціонерів.

11 травня Служба безпеки України (СБУ) прийшла з обшуком в будинок голови політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука. Раніше його запідозрили в зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму.

19 лютого президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і пов'язаних з ними фізичних та юридичних осіб. Причиною обмежень стало розслідування кримінальної справи про фінансування тероризму. До цього були заблоковані опозиційні телеканали «112 Україна», NewsOne і ZIK, пов'язані з Медведчуком.

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