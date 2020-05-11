



У Росії студент розстрляв 9 людей у школі - 11.05.2021 12:55

Хронологія вбивств.

19-річний Ильназ Галяве до скоєння масового вбивства і входу в гімназію №175 на вулиці Файзі в Казані почав стріляти по освітній установі. Хронологія подій відновлена ​​в публікації видання Baza.

За інформацією журналістів, діти спочатку подумали, що на вулиці щось вибухнуло. Першим під вогонь Галявіева потрапив співробітник школи Мулланур Мустафін, який вийшов на вулицю, почувши звуки стрілянини. Вахтерка встигла сховатися під столом, нападник пройшов повз неї.

Після цього, пише Baza, Галяве пройшов на перший поверх і відкрив стрілянину. Як повідомляло джерело ТАСС, сигнал з тривожної кнопки надійшов о 09:25, стрілянина почалася о 09:20. Керівники навчального закладу в цей момент сповіщали вчителів через шкільний чат і закликали їх закритися в класі разом з учнями. Другою людиною, що потрапили під вогонь Галявіева, виявилася вчителька початкових класів Венера Айзатова.

Смертельно поранивши Айзатову, Галяве почав ходити по школі, більшість кабінетів були закриті - відкритої виявилася тільки двері 8 «А» класу, туди він і зайшов. Кабінет вчительки англійської мови Ельвіри Ігнатьевой теж був відкритий. За іншою версією, який атакував зміг вибити двері. Жінка загинула.

Як пише Telegram-канал «112», перший дзвінок в екстрені служби надійшов о 09:18 за місцевим часом. Невідомий повідомив, що в школі №175 чутні звуки пострілів. Приблизно в цей же час туди ж подзвонив інший чоловік, який заявив, що в гімназії «стріляють і підривають». За 10 хвилин в «112» зателефонували 16 осіб, і кожен повідомив про стрілянину, вибухи і великій кількості постраждалих. Кілька телефонних дзвінків в екстрені служби надійшли від батьків учнів.

Дзвінки тривали близько 20 хвилин. За цей час Галяве вбив 9 осіб і ще 10 поранив. Журналісти відзначають, що йшов по вулиці в школу молодого чоловіка бачили кілька людей, але ніхто з них не звернувся в поліцію.

За свідченнями очевидців, перші співробітники поліції з'явилися у школи через 5-7 хвилин після початку стрілянини. Після цього Галяве вийшов з гімназії і здався оперативникам.

Стрілянина в школі №175 на вулиці Файзі в Казані відбулася вранці 11 травня. Спочатку повідомлялося, що в нападі брали участь дві особи, однак пізніше Національний антитерористичний комітет спростував цю інформацію. За офіційними даними, в результаті стрілянини в школі загинули 9 осіб, в тому числі 7 дітей, постраждали 20 осіб. Слідчий комітет порушив справу про масове вбивство.

Всі новини