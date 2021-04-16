З іноземця в Борисполі 19 годин видавлювали кокаін

- 27.04.2021 11:09
З іноземця в Борисполі 19 годин видавлювали кокаін

Київські митники затримали іноземця в аеропорту "Бориспіль". Він намагався провезти у власному череві більше кілограма наркотиків з Євросоюзу, пише "РБК-Україна" з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Іноземець для проходження митного контролю самостійно вибрав "зелений коридор", чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів.

Однак митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю - особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого.

Після цього митники із залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка.

Під час проведення комп'ютерної томографії виявилося, що в його черевної порожнини знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною.

Іноземець для проходження митного контролю самостійно вибрав "зелений коридор", чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів.
Однак митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю - особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не переміщує нічого забороненого.

Після цього митники із залученням медичного працівника змушені були провести особистий огляд чоловіка.

Під час проведення комп'ютерної томографії виявилося, що в його черевної порожнини знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною.

"Усередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалося медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), знаходилося порошкоподібною речовиною білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до проведеного експрес-аналізу наркотичних речовин, вилучений порошок містить в своєму складі кокаїн.

 

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