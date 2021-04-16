



Бандити заманили іранського блогера в Україну і забрали $ 1,4 млн в біткоіни. - 29.04.2021 15:49

Оперативні співробітники міграційної поліції затримали групу іноземних громадян за пограбування і насильницьке утримання дівчини-блогера з Ірану. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі, пише "Кореспондент" з посиланням на повідомлення прес-служби Нацполіціі.

Згідно з повідомленням, злочинну схему організував 37-річний уродженець Ірану. Його спільниками виступили двоє його співгромадян, які в Україні проживали вже тривалий час.

"Лідер злочинного угруповання в Туреччині звернувся до потерпілої і повідомив: найближчим часом місцеві правоохоронці можуть затримати її і екстрадувати в Іран за активну блогерську діяльність, яка нібито суперечить нормам моралі цієї країни. Він за 100 000 доларів запропонував організувати їй і її дитині перетинання державного кордону з Туреччини в Україну і оформити їм відповідний міграційний статус, щоб уникнути екстрадиції ", - розповів начальник Департаменту міграційної поліції Націполіціі Сергій Пантелєєв.

Блогер погодилася з умовами та з маленькою дочкою прибула в Україну. У Києві її поселили в орендованій квартирі, а потім організували на жінку розбійний напад.

"За словами потерпілої, в орендованій квартирі їй і її дитині погрожували зброєю. Злочинці заволоділи 25 біткоіни, що становить 1,4 млн доларів", - зазначив Сергій Пантелєєв.

Після цього зловмисники спробували блогера з дочкою вивезти до Туреччини. Підозрюваних затримали.

У місцях проживання чоловіків під час обшуків виявили докази їх протиправної діяльності.

Лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів - незаконне позбавлення волі або викрадення людини та розбійному нападі, а його двом спільникам - в скоєнні розбійного нападу.

Підозрюваним загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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