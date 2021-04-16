Юлія Мендель подала заяву про звільнення- 30.04.2021 13:45
Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель подала заяву про звільнення і скоро покине займану посаду. Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на радника голови офісу українського лідера Михайла Подоляка.
За його словами, Мендель продовжить виконувати обов'язки прес-секретаря, поки в офісі не закінчаться реорганізаційні процеси. Потім вона зосередиться на взаємодії з іноземними ЗМІ та буде виконувати роботу в якості радника з міжнародних комунікацій.
«Сьогодні комунікації ініціатив президента для зовнішніх споживачів потребують суттєвого посилення. Юлія Володимирівна має відмінні зв'язку в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною », - сказав Подоляк.
У зв'язку з цим посаду прес-секретаря буде уточнена і визначена в окремий функціонал.
Юлія Мендель раніше працювала журналістом на українських телеканалах. Вона стала першою громадянкою України, яка виграла програму Світового інституту преси World Press Institute. Після стажування в Єльському університеті в червні 2019 року указом Зеленського Мендель була призначена прес-секретарем глави держави. Вона виграла конкурс на цю посаду, обійшовши чотири тисячі претендентів.
З початку роботи в офісі президента, Мендель тричі писала заяви про звільнення. Двічі їх не підписали. Прес-секретаря не влаштовували умови роботи і негативне ставлення до неї з боку глави офісу Зеленського Андрія Єрмака.
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