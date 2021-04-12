



Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці на Донбасі - 21.04.2021 09:54



Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Про це він сказав в своєму відеозвернення.

Зеленський нагадав, що на засіданні політичних радників нормандської четвірки 19 квітня пролунала пропозиція зустрітися на лінії зіткнення, щоб максимально прояснить ситуацію.

«А що мені розуміти? Я кожен місяць там буваю. Пан Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна », - заявив він.

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