Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці на Донбасі- 21.04.2021 09:54
Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Про це він сказав в своєму відеозвернення.
Зеленський нагадав, що на засіданні політичних радників нормандської четвірки 19 квітня пролунала пропозиція зустрітися на лінії зіткнення, щоб максимально прояснить ситуацію.
«А що мені розуміти? Я кожен місяць там буваю. Пан Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна », - заявив він.
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