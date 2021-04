7 професій майбутнього, за які стануть добре платити - 19.04.2021 09:48

Експерти розказали про те, які спеціальності будуть користуватися попитом у найближчі роки і принесуть хороші гроші

Дата-журналіст / Інформаційний дизайнер

Наш світ вже складний і ставатиме тільки складніше. Довгі ланцюжки взаємодій, в яких беруть участь сторони з різними інтересами, які здійснюють багато дій зі своїми наслідками. Це підкріплюється 24-годинним новинним циклом, постійно застеляють ясний огляд світу.

У цьому потоці важливі люди, які допоможуть нам знайти смисли, потрібні для прийняття рішень, і зможуть ефективно їх донести, щоб всі почули. Я включив під один заголовок дві професії, які з різних сторін вирішують цю задачу, але в цілому з однією метою - зробити світ ясніше.

Цей фахівець знаходить сенс в даних і засобами дизайну та візуалізації показує і розповідає про нього всім іншим. По дорозі знаходить дані і готує до аналізу (очищає, поєднує в один різні джерела), знаходить закономірності і висуває гіпотези, а потім візуалізує їх в схемах і графіках.

Де і як навчитися. Дата-журналістика: вивчити основи і зрозуміти, чи підходить вам ця професія, можна на курсі Google або Knight Center for Journalism in the Americas. Українською мовою курси є у «Стрілки» і «Нетологія». Багато інформації (від визначення і інструментів до курсів) можна знайти на навчальних порталах.

На яку зарплату розраховувати. Назвати складно. Поки вакансій не так багато (ті, що є, вказані без зарплати). Ще менше їх у відкритому доступі - часто таких фахівців знаходять по друзях у Facebook (за кордоном - в Twitter).

Психолог, психотерапевт

Причина популярності тут та сама - світ ускладнюються, в справу вступають нові загрози. Це змушує нас більше тривожитися і загострює проблеми, травми і страхи, які могли б ще довго залишатися опрацьованим: тривогу, самотність, страх близькості. Тому психотерапевт буде все більш актуальним помічником, навігатором для людей майбутнього.

Де / як навчитися. На відміну від багатьох інших професій тут ще потрібно фундаментальне вища ВУЗівська освіта. Щоб залізти в голову людині і нічого там не зламати, потрібно попередньо витратити кілька років, щоб розібратися, як вона влаштована.

На яку зарплату розраховувати

Від 200-300 гривень за сеанс на старті в приватній практиці.

IT-розробник

Розробники девайсів і додатків для інтернету речей будуть ставати все більш затребуваними. Світ вперше за останні 30 років так значно роз'єднався. Це не тільки закрило, але ще і відкриє безліч можливостей і потреб для розвитку цифрових сервісів, які допомагають взаємодіяти з фізичними об'єктами без цього самого взаємодії.

При створенні таких сервісів розробник і пише код додатків, і створює фізичні об'єкти.



Де і як навчитися. Повноцінних програм я поки не бачив. Тому можна вивчити окремо IT як концепцію, потім програмування та електроніку. Зрозуміти, чи підходить вам роль розробника, можна на безкоштовній вступній частині професій «Веб-розробник» і «Python-розробник».



На яку зарплату розраховувати. Поки вакансій не так багато, а ті, що є, часто без вказівки зарплати (як це часто буває з вакансіями рівня middle і senior).



Керівник цифровий трансформації

Ця посада в оригіналі називається Chief Digital Transformation Officer, CDTO (а ще - директор з цифрових технологій або Chief Digital Officer, CDO).



Попит на кадри для цифрової трансформації ще перевищує пропозицію, і нинішня криза, що пішов за пандемією, це підтвердив. При цьому бути головним по «цифрі» може бути дуже важкою роботою: необхідно нести відповідальність за цифрову трансформацію своєї організації для її продуктивності та життєздатності в подальшому.



Де і як навчитися. Пройти навчання можна на програмах «Управління цифрової трансформацією».



На яку зарплату розраховувати. Місячна зарплата директора по цифровізації варіюється від 80 тис. до 500000 гривень.

Розробник мобільних додатків

Розвиток мобільного зв'язку продовжує створювати інноваційну «тягу» у всіх галузях промисловості. І оскільки все більше компаній покладаються на мобільні технології для швидкого доступу до клієнтів, попит на розробників таких додатків буде продовжувати рости. Ці професіонали знаходяться на водійському місці, коли мова заходить про розробку і удосконалення програмного забезпечення на базі смартфонів і планшетів, працюють над кодуванням додатків, тестуванням і налагодженням.

Де і як навчитися

Наприклад, на курсах «Android-розробник з нуля»

На яку зарплату розраховувати

Зарплата залежить від кількості проектів і їх складності і варіюється від 12 до 80 тис. гривень. на місяць.

Архітектор даних

Хоча збір даних може бути автоматизований, здатність переводити, аналізувати і давати бізнес-рекомендації на основі цих даних користується великим попитом у роботодавців. У міру того як розвивається «Інтернет речей» і все більше пристроїв і датчиків стають взаємопов'язаними, обсяг доступних даних буде тільки рости. Щоб ІТ отримувати з нього користь, компанії потребують кваліфікованих фахівцях, які можуть переводити інформацію в конкретні рішення для баз даних.

Такі професіонали потребують аналітичних і творчих навичках, а також в глибоких знаннях систем і методології баз даних.

Де і як навчитися. Ця професія передбачає отримання технічної спеціальності у ВНЗ і великий досвід в розробці. Необхідні навички можна добирати на різних курсах, наприклад, в «Яндексі» на курсах фронтенд-розробників.

На яку зарплату розраховувати.Зарплата на місяць 70-80 тис. грн.

Лікарі з різних професійних областей

Сьогодні роль медиків виходить на перший план і ще більш помітна, ніж завжди. І найімовірніше це вже не зміниться після пандемії. Додатково до традиційних спеціальностей з'являться гібридні професії на стику біохакінга, дієтології та профілактичної медицини. До зазвичай необхідним навичкам додадуться цифрова грамотність і управління стресом, а також аналітичні здібності.

Де і як навчитися. Освоювати професію потрібно в медичному університеті і на практиці.

На яку зарплату розраховувати. За період пандемії окремі категорії лікарів, наприклад, анестезіологи, отримували 100000 грн. на місяць. Але і працювали вони дуже багато.

Юрист Виктория Коретник

