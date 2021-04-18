



У Єгипті дуже спекотні вихідні - 18.04.2021 15:41

На курортах Єгипту - дуже спекотні вихідні. У Шарм-ель-Шейху денна температура досягає +36 градусів, в Хургаді навіть трохи спекотніше, стовпчик термометра на цьому курорті Червоного моря піднявся до + 37 ° C в тіні. Російські туристи, втім, як і всі інші, не вилазять з моря, де вода прогрілася до +25 градусів.

При цьому гостям єгипетських курортів повідомили, що на Червоному морів очікуються хвилі «від слабких до помірних» - 1-1.5 метрів висоти. Також на курортах помірний вітер.

Спекотніше же всіх буде туристам, хто в ці вихідні прибуває до Каїра або відвідує єгипетські пам'ятки. У Каїрі температура досягає 39 градусів, в Луксорі градусник «зашкалює» за 41 ° C, незвичним туристам рекомендують дотримуватися обережності, не перегріватися, перестати висуватися тривало під відкритим солнцемв найспекотніший час доби і не забувати про сонцезахисний крем і головний убір.

Нагадаємо, метеорологи прогнозують, що на початку наступного тижні не курорти прийде легка хмарність та спека тимчасово спаде. Відпочинкові це, втім, не завадить - температура залишиться в межах +30 градусів.

Додамо, що всі модуть полетіти у Єгипет, зазделагідь маючи тести на ковид. Туристи з Ураїни літятьна прямих рейсах з України в Хургаду і Шарм-ель-Шейх.

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