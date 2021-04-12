



Як повертають кошти за відміну тура на карантині? - 18.04.2021 12:38

Туроператори змінили правила скасування турів і виплати компенсацій за анульовані тури. З минулого тижня вони фактично не повертають гроші бажаючим відмовитися від раніше куплених путівок на найближчі місяці.

Найбільші туроператори країни: Join UP , PEGAS Touristik, Coral Travel і TEZ TOUR повідомляють, що карантин визнано форс-мажором, під час якого вони мають право не повертати гроші за тури.

В якості альтернативи, яка дозволить не втратити витрачені кошти, пропонують перебронювання туру. Сплачені гроші за скасований тур компанії обіцяють зарахувати для придбання будь-якого іншого подорожі від цього ж туроператора.

Але туристам, які бажають повернути гроші за подорожі, які повинні відбутися після 23 квітня, цього також не вдасться зробити. Два турагента на умовах анонімності розповіли , що клієнти масово хочуть скасувати тури, які припадають на травень-липень. Але компанії нікому не повертають гроші, а вмовляють туристів перенести на більш пізні дати. Наприклад, тураператор звернувся з проханням до туристів, які замовили і проплатили тур, не наполягати на ануляції подорожі з поверненням сплачених коштів.

Форс-мажор не поширюється на дати за межами офіційного карантину, але туркомпанії скористалися нюансом розрахунку штрафних санкцій. Туроператори змінили правила розрахунку суми грошей при скасуванні туру з ініціативи туриста. Компанії можуть не повернути туристу суму, рівну фактично понесених витрат (ФПР).

Співрозмовники LIGA.net розповідають, що сума ФПР може становити до 100% вартості туру незалежно від дати майбутньої поїздки. Тобто гроші можуть не повернути взагалі. "Coral Travel, відповідно до Закону про туризм, завжди заздалегідь розраховується в повному обсязі з усіма постачальниками турпродукту", - йдеться в повідомленні компанії.

Турагент пояснює, що головна незручність для клієнтів в тому, що розрахунок розміру ФПР здійснюється в індивідуальному порядку після ануляції туру. Турист, скасовуючи подорож, не знає розмір можливої ​​компенсації від туроператора.

ЯК БУЛО РАНІШЕ. При відмові від поїздки клієнтам поверталася повна або часткова вартість путівки в залежності від того, скільки часу залишилося до дати поїздки. Наприклад, Coral Travel за відмову за 30 днів до дня вильоту повертав суму з мінімальним штрафом 30 євро, від 15 до 29 днів - штраф 10%, від 8 до 14 днів - 20%, від 5 до 7 днів - 40%, від 2 до 4 днів - 80%.

Більшість туроператорів пропонують переносити поїздки на більш пізній період - до 31 жовтня 2020 року. Однак в компанії PEGAS Touristik пропонують своїм клієнтам перенести терміни подорожей на інші дати в термін до 31.12.2021 року.

Державне агентство розвитку туризму підтримало туроператорів.

"У зв'язку з глобальним поширенням коронавирусной інфекції Державне агентство розвитку туризму рекомендує громадянам України звернутися до туроператорам з проханням перебронювати поїздки, заплановані на період дії карантину", - йдеться в листі, який агентство розіслало туристичним компаніям.

Окремо агентство рекомендує зупинити продаж нових турів з датою початку подорожі раніше ніж 23 квітня 2020. І попереджає, що термін заборони можуть продовжити відповідно до епідеміологічною ситуацією в світі.

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