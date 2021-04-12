У Чернівецькій області прикордонник застрелився на службі

- 18.04.2021 10:32
У Чернівецькій області прикордонник застрелився на службі

Трагедія сталась за кілька кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Порубне»

У Чернівецькій області під час несення служби зі штатної зброї застрелився 24-річний прикордонник.

Трагедія сталась за кілька кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Порубне», у селі Тереблече. Факт самогубства підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє 24 канал.

Звук одиночного пострілу почув наряд в пункті пропуску. Прикордонники знайшли тіло потерпілого та викликали швидку.

«Ми не виключаємо, що обставинами, які призвели до цієї трагедії, були особисті проблеми в житті військовослужбовця, не пов'язані зі службою. Та остаточні причини встановить слідство», – сказав Демченко.

У прикордонному загоні зазначають, що військового на службі характеризували позитивно. Що стало причиною такого вчинку – з`ясовує слідство.

Раніше на Закарпатті застрелився 20-річний прикордонник.

Також повідомлялося, що у будівлі ЦВК у Києві застрелився співробітник Управління державної охорони.

Платинова Буковина

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