



С сентября пенсии будут выплачивать на банковские карты - 12.04.2021 15:51

Доставки пенсій додому буде здійснюватися тільки маломобільних категорій населення. Про це повідомили в Міністрстві соціальної політики.

«Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги вибирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині повторно нікуди ходити не треба », - повідомив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Доставки пенсій додому буде здійснюватися тільки маломобільних категорій, зокрема, особам з інвалідністю I групи, тим, хто старше 80 років, хто за висновком ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) потребує стороннього догляду.

«До 1 вересня людина може самостійно вибрати один з 40 уповноважених банків, який для нього буде зручним, відповідати його вимогам. Сьогодні вже майже 70% осіб, які отримують виплати через банківські установи, вибрали свій банк самостійно », - повідомив заступник міністра.

Також Віталій Музиченко додав, що якщо громадяни до вересня не виберуть банк, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки в уповноваженому банку і проінформує громадян про це.

Платинова Буковина

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