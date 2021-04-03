Італія запускає поїзди для пасажирів з негативним тестом на covid

- 12.04.2021 15:43
Італія запускає поїзди для пасажирів з негативним тестом на covid

Італія запускає поїзди для пасажирів з негативним тестом на covid або сертифікатом про вакцинацію
Влада Італії в цю п'ятницю, 16 квітня, запустять перший потяг, на який будуть пускати пасажирів з негативним тестом на коронавірус або з сертифікатом про вакцинацію.

Швидкісні поїзди курсуватимуть між Римом і Міланом без зупинок. На поїзди будуть допускати тільки пасажирів, які здали негативний тест на коронавірус або були щеплені COVID-вакциною.

При цьому самі ж експреси будуть заповнюватися людьми лише на 50%.

Відзначається, що пасажири повинні будуть з'явитися за 45 хвилин до відправлення з сертифікатом про негативному тесті протягом останніх 48 годин або ж пройти його безкоштовно на станції. Ті, хто отримав щеплення, повинні будуть пред'явити сертифікат або пройти тест.

Як повідомлялося, міністр туризму Італії Массімо Гаравалья заявив, що ймовірною датою відкриття країни і ґрунтовного виходу з карантинних обмежень буде 2 червня - День Республіки.

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