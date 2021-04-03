На Донбасі загинув військовослужбовець з Чернівецької області буковинець Ярослав Карлійчук.- 12.04.2021 17:39
У зоні проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу загинув 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук.
Про це в Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.
"У районі проведення операції Об'єднаних сил загинув буковинець. 12 квітня ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука з села Черепківці Глибоцької територіальної громади", - йдеться в повідомленні.
В ОДА зазначають, що загиблий 24-річний старший солдат проходив службу в підрозділі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, що дислокується в Коломиї.
Поховають військового в рідному селі, дату назвуть пізніше.
Коментарі (1)
Другие новости:
С сентября пенсии будут выплачивать на банковские карты Доставки пенсій додому буде здійснюватися тільки
- 12.04.2021 15:51
- 12.04.2021 15:51
В Україні впроваджують систему постковідной реабілітації В Україні впроваджують систему реабілітації пацієнтів, які перехворіли на COVID-19.
- 12.04.2021 15:44
- 12.04.2021 15:44
Італія запускає поїзди для пасажирів з негативним тестом на covid Швидкісні поїзди курсуватимуть між Римом і Міланом
- 12.04.2021 15:43
- 12.04.2021 15:43
На Буковині слідчі поліції розслідують обставини загибелі буковинця, якого переїхав автомобіль Правоохоронці з’ясували, що 60-річний житель села Панка
- 12.04.2021 11:30
- 12.04.2021 11:30
Лікар розповів про розлади після COVID-19 Симптоми з боку дихальної, серцево-судинної або нервової систем у пацієнтів з COVID-19 спостерігаються
- 09.04.2021 15:28
- 09.04.2021 15:28
У Чернівцях поліцейські встановлюють осіб, причетних до підпалу автомобіля На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління
- 08.04.2021 11:22
- 08.04.2021 11:22
У Великобританії вбили одного з найбагатших людей країни Стан померлого оцінюється в 415 мільйонів доларів.
- 07.04.2021 14:20
- 07.04.2021 14:20
Нідерланди відмовилися використовувати вакцину AstraZeneca для осіб молодше 60 років Хуго де Йонг додав, що громадянам молодше встановленого порога будуть запропоновані інші
- 07.04.2021 11:17
- 07.04.2021 11:17
Чи може Росія атакувати Україну до 9 травня? останнім часом стягують військову техніку до кордону з Україною, можуть піти у наступ до 9 травня.
- 06.04.2021 16:18
- 06.04.2021 16:18
Пробка у Суецькому каналі соголні буде розблоковано сьогодні Суецький канал був заблокований 23 березня. Фахівці не
- 03.04.2021 14:07
- 03.04.2021 14:07
Дуже шкода!