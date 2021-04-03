



На Донбасі загинув військовослужбовець з Чернівецької області буковинець Ярослав Карлійчук. - 12.04.2021 17:39



У зоні проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу загинув 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук.

Про це в Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил загинув буковинець. 12 квітня ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука з села Черепківці Глибоцької територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

В ОДА зазначають, що загиблий 24-річний старший солдат проходив службу в підрозділі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, що дислокується в Коломиї.

Поховають військового в рідному селі, дату назвуть пізніше.



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