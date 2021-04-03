На Буковині слідчі поліції розслідують обставини загибелі буковинця, якого переїхав автомобіль

- 12.04.2021 11:30
На Буковині слідчі поліції розслідують обставини загибелі буковинця, якого переїхав автомобіль

Сьогодні, 12 квітня, до поліції надійшло повідомлення від жителя села Слобода-Комарівці Чернівецького району про те, що під час ремонту свого автомобіля загинув його товариш. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Для з’ясування обставин події за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м.Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції та карета швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці з’ясували, що 60-річний житель села Панка ремонтував у сусідньому селі свій автомобіль. Чоловік завів машину та заліз під транспортний засіб усувати несправності. У цей момент автомобіль почав рухатися та переїхав буковинця.

Медики констатували смерть чоловіка на місці події. Поліцейські направили тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи для визначення остаточної причини смерті буковинця. Попередньо, чоловік був тверезий.

Наразі слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області м. Чернівці, вул. Чайковського, 4

Ключові слова: ДТП Чернівці Панка, 12 квітня 2021 року

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