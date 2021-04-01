



У Чернівцях поліцейські встановлюють осіб, причетних до підпалу автомобіля - 08.04.2021 11:22

В ніч з 7 на 8 квітня по вулиці Текстильників у Чернівцях внаслідок умисного пошкодження невідомими особами згорів автомобіль «Mercedes» на іноземній реєстрації. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Винним загрожує до десяти років позбавлення волі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції та рятувальники, які ліквідували пожежу. Наразі правоохоронці здійснюють першочергові слідчо-оперативні заходи для з’ясування мотивів та встановлення власника автомобіля та осіб, які вчинили це правопорушення, а також можливих свідків та очевидців події. Сума завданих збитків встановлюється.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці призначили низку експертиз.

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