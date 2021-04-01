



У Великобританії вбили одного з найбагатших людей країни - 08.04.2021 14:20

Невідомий напав на 83-річного британського мільйонера Ричарда Саттона (Richard Sutton) і завдав йому смертельне ножове поранення, повідомляє Sky News.

Уточнюється, що напад стався увечері 7 квітня в будинку Саттона, розташованому в графстві Дорсет. Відомо, що в ході інциденту постраждала 60-річна жінка - вона, як і мільйонер, була поранена. З місця події її госпіталізували в критичному стані. За даними The Guardian, потерпіла є дружиною мільйонера.

У поліції телеканалу повідомили, що за підозрою в скоєнні вбивства затримано 34-річного чоловіка.

Компанія покійного, Sir Richard Sutton Ltd, висловила співчуття рідним Саттона і зазначила, що він був турботливим і щедрою людиною, який ставився до співробітників, як до своєї сім'ї.

Річард Саттон за життя володів кількома готелями і вважався одним з найбагатших людей Великобританії - в рейтингу видання The Sunday Times власник розташованих в Лондоні п'ятизіркових готелів Sheraton Grand і Athenaeum займав 435-е місце серед найзаможніших британців. Стан померлого оцінюється в 415 мільйонів доларів.

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