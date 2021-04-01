



Нідерланди відмовилися використовувати вакцину AstraZeneca для осіб молодше 60 років - 07.04.2021 11:17

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Хуго де Йонг.

Чиновник повідомив, що співвідношення між ступенем ризику і користі для різних вікових категорій сильно відрізняється, тому рекомендація влади однозначна. Подібне рішення було прийнято після того, як Рада охорони здоров'я Нідерландів закликав припинити використання препарату для осіб молодше 60 років.

Хуго де Йонг додав, що громадянам молодше встановленого порога будуть запропоновані інші вакцини, так як в найближчому майбутньому в країні буде багато різних препаратів.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди тимчасово перестали прищеплювати вакциною AstraZeneca громадян молодше 60 років. Причиною цього стали нові повідомлення про серйозні побічні ефекти у жінок у віці від 25 до 65 років після вакцинації. Зокрема, були зафіксовані великі тромбози в поєднанні з низькою кількістю тромбоцитів приблизно через сім-десять днів після введення препарату.

Ряд країн Європи призупинили або заборонили вакцинацію препаратом AstraZeneca через виявлення тромбозу у привившихся пацієнтів. Тим часом творці вакцини наполягають на її безпеки. У компанії заявили, що детальне вивчення даних про стан здоров'я після вакцинації більш ніж у 17 мільйонів чоловік показало відсутність підвищеного ризику виникнення емболії легеневої артерії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) також заявило про відсутність підстав для відмови від застосування цієї вакцини.

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