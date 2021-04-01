Чи може Росія атакувати Україну до 9 травня?

- 06.04.2021 16:18
Чи може Росія атакувати Україну до 9 травня?

Екс-речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко розповів, що російські війська, які останнім часом стягують військову техніку до кордону з Україною, можуть піти у наступ до 9 травня.
Про це Андрій Лисенко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

«Думаю, що питання початку російської атаки на українську територію лише питання часу. Військові раші намагаються зрозуміти формат можливої участі військових НАТО у підтримці України і розрахувати свої сили. Чим більше попереджень буде лунати із Заходу, тим надовше відтягуватиметься час “Ч”. Зігнати до державного кордону України беспрецедентно величезну кількість військ не пояснюється просто навчаннями. Доволі недешеві ці “ганялки” ешелонів просторами раші», – написав Андрій Лисенко.

Лисенко виділяє наступні причини, чому так може статися:

проблеми з водою в окупованому Криму;
падіння рейтингу Володимира Путіна;
відвернути увагу росіян від економічної кризи;
продемонструвати силу для західних опонентів.
«Що ще відтягує час наступу? Немає “зеленки”- після зими дерева ще не покрилися зеленню і маскування бойової техніки буде майже неможливе. На деяких ділянках грунт доволі вологий і м’який, що не дозволить техніці швидко пересуватися», – зазначив Лисенко.

На його думку, масштабна атака може бути приурочена до 9 травня.

«Чому це може статися до 9 травня? По всій раші розпочалася потужна підготовка до параду до Дня Перемоги. Не виключено, що в цей день війська раші захочуть пройтись вулицями захоплених українських міст – така собі психологічно підйомна для рашистів ритуальна подія до річниці Перемоги», – зазначив Андрій Лисенко.

Також Лисенко нагадав, що про підготовку до наступальних дій може свідчити підготовка російських лікарень до масового прийому поранених.

«Американський генерал, казав, що перед наступом треба дивитися на розгортання госпіталів ворога. Можливо, він правий, але не в цьому випадку. Раша заздалегідь готується до чогось серйозного, як із захопленням Криму. Так от, починаючи з 2014 року, усі прикордонні та наближені до кордонів України цивільні лікарні, клініки регулярно під керівництвом військових проходять підготовку із масового прийому поранених зі створенням банку крові. Польові ж шпиталі розгортаються протягом доби. Крім цього, цивільні суда азовської флотилії та Чорного моря проходять тренування із завантаження та перекидання водним шляхом військової техніки та бойових підрозділів. Можете перевірити – кожен капітан рашистського судна має бойовий формуляр», – наголосив полковник Лисенко.

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Коментарі (1)
Алена Невинницкая | 09.04.2021
Вам же бабка даже не надвое ,уже натрое сказала-все по силе мтс-дадут директору 6 школы Черновцов выиграть машину и выйти на пенсию-одно дело,не дадут-другое.Пока ждем -спокойно,наблюдаем и очень переживаем за подъезд.
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