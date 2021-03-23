Пробка у Суецькому каналі соголні буде розблоковано сьогодні

- 03.04.2021 14:07
Пробка у Суецькому каналі соголні буде розблоковано сьогодні

Останні кораблі, які очікували розблокування Суецького каналу, пройдуть через нього у суботу, 3 квітня, після чого можна буде говорити про перемогу над проблемою. Про це розповіло управління Суецького каналу.

Вранці в «пробці» залишалося 61 судно. До вечора в обидва напрямки повинні пройти 85 судів, в тому числі ті, що рухаються вже по нормальному графіку. На момент звільнення контейнеровоза Ever Given по обидва боки каналу в черзі перебували 422 суду. Тоді експерти відзначали, що на їх проводку знадобиться кілька днів.

Суецький канал був заблокований 23 березня. Фахівці не виключали, що на звільнення Ever Given піде кілька тижнів, але зняти судно з мілини і відбуксирувати в Велике Гірке озеро вдалося вже 29 березня. 2 квітня розпочато розслідування з приводу причин інциденту. Глава управління Усама Рабіа пообіцяв, що воно не займе багато часу.

До цього він розповів, що тайванська Evergreen Group, що управляє контейнеровозом, вже погодилася заплатити компенсацію в досудовому порядку. Якщо так і станеться, то капітана судна відпустять з Єгипту і не стануть застосовувати до нього юридичних заходів.

У перспективі єгипетська влада збирається розширити ділянку, на якому стався інцидент, щоб в майбутньому уникнути подібних подій. При цьому в управлінні наполягають, що випадок є винятковим і, швидше за все, пов'язаний з помилковими діями капітана.

Платинова Буковина

Ключові слова: Суецький канал корка, новини Суецького каналу

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