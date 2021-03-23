Чоловік вистрілив в охоронця магазину після зауваження про маску- 02.04.2021 17:59
У Києві затримано чоловіка, який вистрілив в охоронця магазину після зауваження про відсутність маски. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Відзначається, що інцидент стався в приміщенні магазину, розташованого в ТРЦ на проспекті Перемоги.
"Чоловік зайшов в магазин без захисної маски, в зв'язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Аби не допустити дотримуватися карантинних заходів, чоловік дістав предмет схожий на пістолет і зробив 2 постріли в охоронця", - розповіли в прокуратурі.
В результаті стрілянини охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови і тулуба.
Як повідомило джерело УНІАН в правоохоронних органах, інцидент стався сьогодні вночі в приміщенні магазину, розташованого в ТРЦ "Україна".
Зловмисника затримали на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання про повідомлення правопорушника про підозру і обрання запобіжного заходу.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганські дії із застосуванням зброї).
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