Чоловік вистрілив в охоронця магазину після зауваження про маску

- 02.04.2021 17:59
Чоловік вистрілив в охоронця магазину після зауваження про маску

У Києві затримано чоловіка, який вистрілив в охоронця магазину після зауваження про відсутність маски. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Відзначається, що інцидент стався в приміщенні магазину, розташованого в ТРЦ на проспекті Перемоги.

"Чоловік зайшов в магазин без захисної маски, в зв'язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Аби не допустити дотримуватися карантинних заходів, чоловік дістав предмет схожий на пістолет і зробив 2 постріли в охоронця", - розповіли в прокуратурі.

В результаті стрілянини охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови і тулуба.

Як повідомило джерело УНІАН в правоохоронних органах, інцидент стався сьогодні вночі в приміщенні магазину, розташованого в ТРЦ "Україна".

Зловмисника затримали на місці події в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання про повідомлення правопорушника про підозру і обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганські дії із застосуванням зброї).

Ключові слова: зауваження про маску, выдсутнысть маски покарання

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