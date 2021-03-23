



На Буковині затримали людей, які підробляли результати ПЛР-тестів для виїзду за кордон - 02.04.2021 13:19

У Чернівецькій області затримали трьох людей, які ймовірно заробляли на підробці медичних довідок щодо відсутності коронавірусної інфекції. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляють на сайті обласної прокуратури.

За інформацією правоохоронців, 67-річний перевізник міжнародного сполучення організував бізнес з підроблення довідок про відсутність COVID-19. До цього він залучив двох працівників турфірми. Одна працівниця імовірно отримувала копії документів, а інша займалася підробкою довідок про результати тестів.

Наразі завершили досудове розслідування. Справу передали до суду.

Плдатинова Буковина

Джерело: Фото - ілюстрація

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