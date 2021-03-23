



Як отримати довідку для проїзду у квітні 2021 року у карантин у Києві? Покрокова інструкція - 02.04.2021 11:04

Відповідно до п. 4 протоколу № 29 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 5 квітня громадський транспорт перевозитиме пасажирів за спецперепустками.

Прес-служба КМДА повідомляє, що згідно із затвердженим Порядком спецперепустки будуть видаватися виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій міська влада рекомендує перевести працівників на дистанційний режим роботи.

Для отримання спецперепусток керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У листі необхідно вказати:

• назву підприємства;

• обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

• обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;

• реквізити підприємства із зазначенням розташування підприємства - адреси та району м. Києва;

• контактну особу для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

За результатами розгляду листа контактну особу буде повідомлено про місце та час отримання спецперепусток.

Кількість спецперепусток обмежена. Заяви від окремих осіб не приймаються.

Оплата проїзду здійснюється на загальних підставах.

Листи подавати до Департаменту транспортної інфраструктури:

Адреса: вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх.

Телефон: 044-366-63-36.

Електронна пошта: dti@kmda.gov.ua

Спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті повинна містити таку інформацію:

1. Назву підприємства (установи), організації.

2. Прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, яка отримує спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті.

3. Мокра печатка підприємства (установи), організації та підпис керівника цієї установи.

4. Термін дії спеціальної перепустки для проїзду в громадському транспорті до 16.04.2021.

5. Спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті дійсна за умови пред'явлення службового посвідчення або паспорту, або посвідчення водія та наявності у особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду.

Після розгляду заявки спецперепустки видаватимуть:

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх, тел.: 366-63-36

• центральним органам виконавчої влади;

• державним підприємствам та службам;

• суб'єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері дорожньо-транспортного господарства.

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

вул. Вишгородська, 21, тел.: 430-50-10

• підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, сфера діяльності яких стосується охорони правопорядку та безпеки, судової гілки влади, підрозділів Збройних Сил України, органів прокуратури, підрозділів ДСНС тощо.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

вул. Басейна, 1/2-А, 2 поверх, тел.: 097-378-77-87

• підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, сфера діяльності яких стосується економіки, фінансів, телекомунікацій та зв'язку, банківської справи, виготовлення та продажу продовольчих товарів, видавництв, закладів харчування, служб доставки, а також інших підприємств промисловості.

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

вул. Велика Житомирська, 15-А, тел.: 272-10-24

• підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, сфера діяльності яких стосується забезпечення роботи ритуальних служб, переробки побутових відходів, утримання житлового фонду, надання послуг у житлово-комунальній сфері тощо.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

б-р Т. Шевченка, 3, каб. 329, тел.: 279-52-82, 067-407-26-28

• підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, сфера діяльності яких стосується культурно-мистецької та релігійної діяльності.

Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

вул. Хрещатик, 36, тел.: 202-74-61, 202-74-26.

• засобам масової інформації.

Районні в м. Києві державні адміністрації відповідно до територіальної приналежності:

• підприємствам, установам, організаціям критичної інфраструктури незалежно від форми власності районного значення;

• закладам охорони здоров'я (лікарням, аптекам, підприємствам фармацевтики тощо).

З 5 квітня Київ посилює карантинні обмеження: громадський транспорт працюватиме за спецперепустками.

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