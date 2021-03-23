



Тест на Ковід перед політом до Єгиту. Як уникнути проблем на відпочику у Єгипті? - 02.04.2021 09:54

Як полетіти в Єгіпет без проблем з тестом на Ковід 19.

Важлива інформація для туристі, які подорожують до Єгипту! Для в'їзду в Єгипет (з 01.09.2020) з туристичною метою необхідні наступні документи:

1. Підтвердження негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV 2, який повинен бути не старше 72 годин з моменту забору аналізу до перетину кордону Єгипту. Наприклад , прибуття в Марса-Алам за розкладом в суботу о 13:10. Час здачі тесту, яке буде вказано і в підтвердженні, має бути не раніше середи 14:00 . Для туристів, які подорожують на рейсі PS 7161/2261 і 7163/2263 - здача тестів ТІЛЬКИ на території України перед вильотом. Туристи без підтвердження негативно ПЛР-тесту не будуть допускатися на груповий трансфер.

Документ повинен бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованої в державі походження документа, і містити печатку лабораторії, містити точну дату і час складання тесту особою; без яких-небудь дефектів (виправлень, стирань, поправок) і перекладений на англійську мову. Необхідно мати при собі в одному екземплярі паперовий оригінал сертифіката з печаткою лабораторії під час проходження реєстрації на рейс в Україні і для проходження прикордонного контролю в Єгипті, або містити водяний знак, або QR-КОД, який повинен переходити на результат ПЛР тесту на офіційному сайті лабораторії , а також одну роздруковану копію (паперову копію) яка забирається в аеропорту Єгипту. Рекомендуємо мати при собі саме оригінал з мокрою печаткою лабораторії на руках.

У день вильоту з собою обов'язково мати оригінал і роздруковане підтвердження негативного тесту. Здача тесту є обов'язковою для всіх туристів, які подорожують до Єгипту, крім дітей до 5,99 років.



2. Спеціальна декларація Declaration Form (шаблон для роздруківки) вручну заповнюється (зразок для заповнення додається) в аеропорту вильоту перед отриманням посадкового талона або попередньо до прибуття в аеропорт. Бланк передається в Карантинну службу по прильоту в аеропорт призначення. Туристи зобов'язані мати діючу медичну страховку, яка покриває дати перебування в країні.

Дана форма заповнюється і роздруковується туристом / агентом самостійно.



Інформація по вильотів чартерними рейсами в Єгипет. ВАЖЛИВО! (Для туристів, які подорожують на рейсі PS 7161/2261 - здача тестів ТІЛЬКИ на території України перед вильотом. Туристи без підтвердження негативно ПЛР-тесту не будуть допускатися на груповий трансфер.

Якщо після здачі тесту немає повідомлення про необхідність отримання результату, тобто не була відправлена ​​квитанція, турист / агент особисто несе відповідальність за відсутність / несвоєчасну видачу документів.

1. Реєстрація на рейс

Починаючи з 07.11 номера рейсів в Марса Алам: PS2261 / 2262 і PS7161 / 7162 (це один борт літака).

Онлайн реєстрація доступна за 48 годин до вильоту на сайті МАУ в розділі регулярного рейсу за номером квитка ( «Бронювання або квиток») https://ocki.flyuia.com/checkin/#/login/pnr?language=ua

Для реєстрації потрібно:

- вибрати аеропорт вильоту Kyiv, Boryspil International Airport (Київ, а / п Бориспіль)

- прибуття RMF (Марса-Алам)

- вказати латиницею прізвище, ім'я

- вибрати дату

Зареєструватися можна в аеропорту перед вильотом (не пізніше ніж за 2 години). Реєстрація безкоштовна

Якщо ви зареєструвалися і не маєте можливості завантажити або роздрукувати посадочні талони, то це можна зробити в самому аеропорту на стійці реєстрації. Посадочні талони для чартерних рейсів видаються безкоштовно!

На зворотному шляху Марса Алам - Київ - реєстрація відкривається за 48 години до вильоту. Обов'язково в аеропорту вильоту потрібно мати квиток / посадковий талон, роздрукований або скачаний в телефоні.



2. З 12 жовтня 2020 р пасажирам заборонено перебувати на борту літака в масках / респіраторах з клапанами, оскільки вони пропускають повітря, що видихається і не забезпечують достатнього захисту.

Дітям до 6-ти років дозволено перебувати на борту літака без масок / респіраторів.

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