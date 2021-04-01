



Де в Києві можна швидко їздити - 01.04.2021 13:38

З 1 квітня до 1 листопада лише на семи ділянках доріг Києва буде дозволено підвищення швидкості руху до 80 км / год. Рішення ввести такі ділянки прийнято через суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму.

Про це повідомив перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА.

"З огляду на суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на ряді столичних вулиць, місто спільно з поліцією вирішили дозволити рух по окремих дорогах, визначеними рішенням Київської міської ради, зі швидкістю до 80 км / год", - повідомив Поворозник.

Сім ділянок в Києві, де можна їздити до 80 км / год:

Вул. Р. Шухевича (від Північного моста до вул. Оноре де Бальзака).

Вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків).

Наддніпрянське шосе.

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе).

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного).

Вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Північного моста).

Вул. М. Бажана (від Північного моста до Харківської площі).

За словами Поворозника, при цьому спільні робочі групи фахівців Центру організації дорожнього руху, поліції та інших зацікавлених осіб проведуть обстеження і аналіз швидкісного режиму, враховуючи містобудівну ситуацію, "яка істотно змінилася з моменту прийняття рішення Київрадою в жовтні 2018 року".

Раніше ми пислаи, що з 1 квітня на семи вулицях столиці буде дозволено рух зі швидкістю 80 км / ч. Обмеження швидкості руху до 50 км / год на інших ділянках обумовлено зменшенням ризиків втрати управління автомобілем на слизькій дорозі.

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