



Де здати тест на ковід безкоштовно? - 29.03.2021 14:23

За направленням лікаря аналіз на COVID-19 безкоштовно можна здати у 71 пункті тестування, що створені в амбулаторних комунальних закладах столиці. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

За її інформацією, пункти для забору аналізів організовані на базі 42 амбулаторних комунальних медичних закладів. Це 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 13 консультативно-діагностичних центрів та КНП «Київська студентська поліклініка». Усього 71 пункт розташований за 65 адресами. З електронною мапою пунктів можна ознайомитися за посиланням.

«Важливо! За направленням лікаря здача аналізу безкоштовна», – наголосила Валентина Гінзбург. Якщо досі не маєте свого лікаря – звертайтеся за телефонами гарячих ліній до найближчого закладу охорони здоров’я.



Також директорка Департаменту охорони здоров’я зазначила, що забір біологічного матеріалу для виявлення коронавірусної інфекції визначеним категоріям хворих проводиться і вдома. Додому бригади виїжджають до дітей віком до 10 років; людей, яким понад 65; до осіб з інвалідністю 1 та 2 групи та киян, які з різних об’єктивних причин не можуть пересуватися самостійно. Такий виїзд здійснюється спеціально створеними мобільними бригадами на безоплатній основі за умови направлення від лікаря, із яким підписано декларацію.

За добу мобільні бригади в середньому здійснюють близько 200 тестувань.

У Департаменті охорони здоров’я нагадують киянам про дотримання головних правил поведінки під час пандемії:

обов’язкове носіння захисних масок і фізичну дистанцію у багатолюдних місцях;

регулярне миття та обробка рук дезінфектантами;

важливе правило: захворіли – залишайтеся вдома та обов’язково в найкоротший термін зв’яжіться з лікарем, з яким підписали декларацію. Він визначиться щодо необхідності тестування на COVID-19 та призначить лікування.



Заклади охорони здоров’я, на базі яких розташовані пункти для забору біологічного матеріалу Назва ЗОЗ Адреса пункту забору біоматеріалу Години роботи пункту КНП «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва пр-т Голосіївський, 59-А, каб. 127 Щовівторка та щочетверга 09:00-11:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району м. Києва вул. Маршала Якубовського, 6 8:00-11:00 вул. Заболотного, 48-А 8:00-11:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Голосіївського району м. Києва вул. Голосіївська, 53 понеділок - п’ятниця: з 09:00 до 11:00; вихідні та святкові дні: з 09:00 до 11:00 просп. Голосіївський, 59-А будні з 09:00 до 11:00 просп. Науки, 62 будні з 09:00 до 11:00 просп. Голосіївський , 88 будні з 09:00 до 11:00 вул. Гаврилишина, 104 будні з 09:00 до 11:00 КНП «КДЦ № 1» Дарницького району м. Києва вул. Вербицького, 5 будні 9:30-13:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дарницького району вул. Вербицького, 5, каб. 100 будні з 8:30-14:00 КНП «Консультативно-діагностичний центр № 2» Дарницького району Харківське шосе, 121 будні з 10:00-17:00 КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва» вул. Тростянецька, 8-Д Пн-пт: 09.00-11.00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Дарницького району м. Києва вул. Бориспільська, 30-А будні з 8:00 до 13:00 години, вихідні з 9:00 до 11:00 години КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Дарницького району м. Києва вул. Харківське шосе, 121 Будні з 11:00-14:00 год. Вихідні та святкові дні з 10:00-12:00 год. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дарницького району м. Києва вул. Срібнокільська, 14-Б Пн-пт: 09:00-19:00; сб-нд: 09:00-14:00 вул. Урлівська,13 Пн-пт: 09.00-19.00; сб-нд: 09.00-14.00 КДЦ « Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва вул. Закревського, 81/1 понеділок, середа 9:00-11:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Деснянського району м. Києва просп. Маяковського, 32-Б будні 9:00-15:45 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Деснянського району м. Києва просп. Маяковського, 18-А будні 8.00 -20.00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району м. Києва вул. Матеюка, 3 9.00-11.00 вул. Академіка Курчатова, 18-А, каб. 2 9.00-11.00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва б-р Вигурівський, 4 будні 8.00-15.00 КДЦ « Консультативно-діагностичний центр» Дніпровського району м. Києва вул. Шептицького, 5 каб. 128 будні з 8:00 до 17:00 КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва» вул. Ентузіастів, 13-А будні з 9:00-11:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Дніпровського району м. Києва вул. Курнатовського, 5 будні 9:00-19:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дніпровського району м. Києва просп. П. Тичини, 22, каб. 7-А пн-пт з 8:00 до 13:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Дніпровського району м. Києва вул. Червоноткацька, 31 пн-пт з 9:00 до 13:00 вул. Солов’яненка, 4-А пн-пт з 9:00 до 13:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Дніпровського району м. Києва вул. І. Сергієнка, 23 пн-пт 8:30-19:30, сб 9:30-14:30, нд - вихідний вул. Алматинська,2 пн-пт 8:30-19:30 сб-нд- вихідний вул. Алматинська,37-б пн-пт 8:30-19:30 Сб-Нд- вихідний вул. Новаторів, 4 пн-пт 8:30-19:30 сб 9:30-14:30 вул. Рогозівська, 6 пн-пт 8:30-19:30 Сб-Нд- вихідний пров. Лобачевського, 2 пн-пт 8:30-19:30 сб-нд 9:30-14:30 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» вул. Ентузіастів, 49 пн-пт 09:00-18:00 сб 09:00-15:00 КНП «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району м. Києва вул. Північна, 4-А будні з 9:00-11:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Оболонського району м. Києва вул. Північна, 4-А, каб.1 09:00-14:00, у вихідні та святкові у черговому кабінеті Філія № 2 вул. Маршала Тимошенка, 14 каб. 1 09:00-14:00, у вихідні та святкові у черговому кабінеті Філія № 3 вул. Маршала Тимошенка, 14 каб. 1 09:00-14:00, у вихідні та святкові у черговому кабінеті Філія № 4 вул. Йорданська, 26, каб. № 1 09:00-14:00, у вихідні та святкові у черговому кабінеті Філія № 5 вул. Йорданська, 26, каб. № 110 09:00-14:00, у вихідні та святкові у черговому кабінеті КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Оболонського району м. Києва проспект Мінський, 6 будні з 8:30 до 14:30 КНП «КДЦ Печерського району» вул. Професора Підвисоцького, 13 будні 08:30-17:00 субота 09:00-15:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва вул. І. Мазепи, 2 будні 8:30-17:00 субота 9:00-15:00 вул. Мечникова, 8 будні 8:30-17:00 субота 9:00-15:00 вул. Цитадельна,5/9 будні 8:30-17:00 субота 9:00-15:00 Тверський тупик, 10 будні 8:30-17:00 субота 9:00-15:00 вул. Професора Підвисоцького, 4-А будні 8:30-17:00 субота 9:00-15:00 вул. Професора Підвисоцького, 13 будні 8:30-17:00 субота 9:00-15:00 КНП «КДЦ Подільского району» вул. Мостицька, 9 з 8:30 до 14:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Подільського району м. Києва вул. Волоська, 47 з 9:00 до 10:00, у віхідні у черговому кабінеті вул. Кирилівська, 107 з 9:00 до 10:00, у віхідні у черговому кабінеті вул. Мостицька, 9 з 9:00 до 10:00, у віхідні у черговому кабінеті КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва просп. Свободи, 22 з 8:00 до 10:00 КНП «КДЦ Святошинського району» вул. Симиренка, 10 будні 8:00-10:30 вул. Чорнобильська, 5/7 будні 8:00-9:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва вул. Чорнобильська, 5/7 08:00 до 19:00, у вихідні та святкові дні з 09:00 до 15:00 вул. Академіка Єфремова, 11 щоденно з 08:00 до 19:00, у вихідні та святкові дні з 09:00 до 15:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Святошинського району м. Києва вул. В. Кучера, 5 будні з 9:00 до 14:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Святошинського району м. Києва вул. Петра Курінного, 2 понеділок-п’ятниця: 9:00-13:00, 14:00-18:00 вул. Корольова, 11/1 понеділок-п’ятниця: 9:00-11:00, 15:00-17:00 КНП «КДЦ Солом’янського району міста Києва» вул. Гарматна, 36, каб. 105 будні з 8:00 до 11:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом’янського району м. Києва просп. Любомира Гузара, 3 понеділок-п’ятниця з 8:00 до 12:00. Вихідні та святкові пункт забору не працює. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва вул. Солом’янська, 17 будні: 08:00-15:00 КНП «КДЦ Шевченківського району міста Києва» вул. Саксаганського, 100 9:00-14:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва вул. Б. Хмельницького, 37 будні: 8:00-11:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Шевченківського району м. Києва вул. Пимоненка, 10 понеділок-п’ятниця: 09:00-18:00 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Шевченківського району м. Києва вул. Ризька, 1 будні: 10:00-13:00 вул. Салютна, 23 будні 10:00-13.00 вул. Щербаківського, 70 будні 10:00-13:00 КНП «Київська міська студентська поліклініка» вул. Політехнічна, 25/29 Понеділок, четвер із 10:00-12:00

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