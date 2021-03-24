



В Росії знайдено дівчинку мауглі. - 24.03.2021 11:28

Знайдена в підмосковному Талдоме дівчинка-мауглі доставлена ​​в лікарню і перебуває під наглядом лікарів. У неї невеликий недобір ваги, вона не говорить, але соціалізована і йде на контакт. Про її стан в своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова.

За її словами, дитині на вигляд близько п'яти років. Її знайшли у приватному будинку в антисанітарних умовах. За попередніми даними, сім'я раніше жила в Москві. У ситуації розбирається поліція, на матір заведено кримінальну справу про жорстоке поводження з неповнолітнім і невиконанні обов'язків по вихованню (стаття 156 КК).

«Подальша доля дитини буде визначена органами опіки за результатами перевірок», - додала омбудсмен.

Раніше стало відомо, що 34-річна мати дівчинки, імовірно, дотримується неонацистських поглядів і приїхала з Латвії. Близько трьох місяців тому вона віддала доньку знайомому в Талди, щоб дитину не забрали в психіатричний стаціонар.

Виснажена дівчинка була виявлена ​​в захаращеній квартирі з 19 кішками. Вона погано ходила, не вміла говорити повними реченнями і відгукувалася на «киць-киць». У будинку не було дитячих речей, іграшок, ліжка, відповідних миючих засобів і продуктів.

10 березня співробітники МНС за скаргою сусідів розкрили двері в квартирі на Ленінградському шосе. Всередині знаходилася п'ятирічна дівчинка «з відсутністю соціальних навичок, [з] ознаками анорексії». На шиї у дитини, повідомляли в СК, «було виявлено вросшее в шкіру прикраса». Дівчинку доставили в реанімацію.



СК публікував відео з квартири, на якому видно, що вся підлога в будинку покритий сміттям. При цьому перед обранням запобіжного заходу Гаращенко сказала журналістам, що не розуміє, що сталося в квартирі: «Я хочу сама з'ясувати, чому в квартирі було сміття. Цього не було. Я сама не розумію, що там сталося, я не бачила це на власні очі ще ».

Платинова Буковина

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