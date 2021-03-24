В Росії знайдено дівчинку мауглі.- 24.03.2021 11:28
Знайдена в підмосковному Талдоме дівчинка-мауглі доставлена в лікарню і перебуває під наглядом лікарів. У неї невеликий недобір ваги, вона не говорить, але соціалізована і йде на контакт. Про її стан в своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова.
За її словами, дитині на вигляд близько п'яти років. Її знайшли у приватному будинку в антисанітарних умовах. За попередніми даними, сім'я раніше жила в Москві. У ситуації розбирається поліція, на матір заведено кримінальну справу про жорстоке поводження з неповнолітнім і невиконанні обов'язків по вихованню (стаття 156 КК).
«Подальша доля дитини буде визначена органами опіки за результатами перевірок», - додала омбудсмен.
Раніше стало відомо, що 34-річна мати дівчинки, імовірно, дотримується неонацистських поглядів і приїхала з Латвії. Близько трьох місяців тому вона віддала доньку знайомому в Талди, щоб дитину не забрали в психіатричний стаціонар.
Виснажена дівчинка була виявлена в захаращеній квартирі з 19 кішками. Вона погано ходила, не вміла говорити повними реченнями і відгукувалася на «киць-киць». У будинку не було дитячих речей, іграшок, ліжка, відповідних миючих засобів і продуктів.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 24.03.2021 13:04
- 23.03.2021 13:12
- 22.03.2021 13:07
- 19.03.2021 10:24
- 17.03.2021 11:38
- 16.03.2021 12:56
- 15.03.2021 13:19
- 12.03.2021 12:53
- 04.03.2021 17:16
- 02.03.2021 14:47