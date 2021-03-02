Емілі Ратаковскі звинуватили у брехні через ідеального тіла на фото після пологів

- 19.03.2021 10:24
Емілі Ратаковскі звинуватили у брехні через ідеального тіла на фото після пологів

Мешканка Австралії звинуватила американську супермодель Емілі Ратаковскі у брехні через ідеального тіла на знімках після пологів. Відповідна публікація з'явилася в її Instagram-акаунті. 

За словами фітнес-тренера з Голд-Коста Емілі Скай (Emily Skye), фотографії 29-річної знаменитості засмутили багатьох жінок, «особливо матерів», і змусили їх відчути себе невпевненими в собі. Вона пояснила, що не всім вдається домогтися такої фігури в короткі терміни після пологів, і далеко не всі здатні повернутися в хорошу форму і через довгий час.

«Тіло - це не благо і не зло»

Чому все більше жінок мріють відмовитися від прагнення до ідеального тіла?
На підтвердження доводів жінок Скай опублікувала знімки своєї фігури після вагітності. На фотографіях видно розтяжки і обвислі шкіру її живота. «Не варто порівнювати себе з іншими. Мені треба було більше року на відновлення після першої дитини і дев'ять місяців після другого. Зосередьтеся на собі і не відволікайтеся на сторонніх », - підкреслила австралійка.

Передплатниці подякували тренеру в коментарях. «Спасибі, що показуєш своє справжнє тіло. У мене пройшло 12 тижнів після пологів, і я дуже рада, що проходжу через це не поодинці »,« Ти жінка з великої літери »,« Ти неймовірна »,« Це дуже важлива інформація для всіх нас, так як практично неможливо встигнути за таким нереалістичним результатом »,« Спасибі за підтримку, Емілі! » - писали вони.

У жовтні модель показала целюліт і розтяжки на тілі після пологів і уславилася нечупурою. Популярна американська плюс-сайз-модель і активістка бодіпозітіва Ешлі Грем опублікувала в соцмережах серію відвертих фотографій, на яких вона позує з дитиною. У своєму Instagram 32-річна знаменитість показала кадри, на яких вона зображена в бежевих трусах і кроп-топі зеленого відтінку.

Платинова Буковина

Ключові слова: Емілі Ратаковскі вагітність, тіло після пологів

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