



Затримали злочинця, який вбив 7-річну Марію Борисову. - 15.03.2021 13:19

Чотири дні чоловік ховав тіло загиблої, а пізніше відніс туди, де проводилися обшуки.



У Херсонській області затримали 52-річного чоловіка. Йому оголосили підозру про вбивство 7-річної Марії Борисової та взяли під варту. Про це повідомила начальник департаменту захисту дітей та протидії насильству Юлія Усенко.



Вона нагадала, що дівчинку шукали чотири дні. Весь цей час підозрюваний переховував тіло, а потім відніс труп на місце, де проводилися обшуки.

Омбудсмен підкреслила, що правоохоронцям вдалося затримати зловмисника «по гарячих слідах». Його заарештували через два дні після того, як виявили тіло загиблої.



Раніше ми повідомляли, що в Херсонській області безвісті зникла 7-річна дівчинка. Марія Борисова пропала 7 березня. До пошуків дівчинки залучили службових собак і кінологів. Потім тіло дівчинки знайшла поліція. Труп виявили в мішку. Після чого, поліція виявила сліди зґвалтування на тілі загиблої. 17-го березня прийдуть результати ДНК експертизи і стане відомо, хто вбив школярку. Батько 7-річної Маші Борисової заперечує те, що дівчинка чекала його на зупинці.



Днями у Херсонській області попрощалися з убитої Машею Борисової .

Слідчі відмічали, що відразу було зрозуміло, що тіло підкинув хтось із місцевих. Бо закинуту недобудову перевіряли не один раз. У колі підозрюваних опинилися всі без винятку мешканці села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні. І от після безупинних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю та ґвалтівника.

Щоби його «взяти», потрібно було до дрібниць зібрати докази та отримати попередні висновки експертиз. Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недочоловіка, щоб він відповів за свої вчинки.

Платинова Буковина

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