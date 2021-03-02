



У Чернівцях білборди із Онуфрієм облили чорною фарбою - 23.03.2021 13:12

У мережу виклали відео, де видно, що білборди із зображенням Онуфрія та закликами про піст залито темною фарбою.

Видання Духовний фронт повідомило, що на Буковині відбуваються протистояння на парафіях, де більшість людей проголосували за перехід в ПЦУ. Днями на сторінці Буковинської єпархії РПЦвУ в Фейсбуці показали, як шанують Березовського місцеві жителі.

На відео видно пошкоджені білборди із портретом Онуфрія (Березовського). Представники РПЦвУ впевнені, що понівечений портрет Онуфрія не є «свідченням думки буковинців».

Варто зазначити, що сам Онуфрій родом із Чернівецької області, села Коритне.

Платинова Буковина

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