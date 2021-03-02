Бодібілдер убив батьків через прохання погуляти з собакою

- 22.03.2021 13:07
Бодібілдер убив батьків через прохання погуляти з собакою

В Італії 30-річний бодібілдер Бенно Ноймар (Benno Neumair) зізнався у вбивстві батьків. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Вчителі Пітер Ноймар (Peter Neumair) і Лаура Перселл (Laura Perselli) з італійського міста Больцано зникли на початку 2021 року. Пізніше тіло Лаури Перселл виявили в річці зі слідами удушення. Відшукати останки Пітера Ноймара не вдалося, однак на мосту були знайдені сліди його крові.

Бенно Ноймар був заарештований за підозрою у вбивстві 29 січня, але тільки зараз зізнався в злочині. За його словами, сварка почалася з прохання погуляти з собакою. Він відмовився і пішов грати на комп'ютері, а потім ліг спати. Батько розбудив бодібілдера і продовжив лаятися. В результаті той задушив і його, і мати, а потім скинув їх тіла в річку.

У 2020 році повідомлялося, що американець розчленував батьків і зварив голову матері в каструлі. Злочин було скоєно заради того, щоб отримати страховку.

Ключові слова: син вбив батьків, новини 24.03.21

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