



Нові штрафи ПДР березень 2021 - 17.03.2021 11:38

Сьогодні, 17 березня, вступив у дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». Він передбачає збільшення відповідальності водіїв і пішоходів за ті порушення, які найчастіше стають причинами травматизму та смертності на автошляхах України.

Прийняття вказаного Закону покликане створити більш безпечні умови для учасників дорожнього руху, зберегти їхнє життя та здоров’я.

Як свідчить статистика, кількість автопригод щороку зростає. Зокрема, протягом січня-лютого 2019 року поліцейські зареєстрували на території Чернівецької області 342 ДТП, а за аналогічний період минулого року – 371.

Упродовж двох місяців цього року кількість автопригод на Буковині також збільшилася – 398. У вказаних аваріях 11 громадян загинули, ще 47 – отримали травми.

Найбільш поширеними причинами ДТП на Буковині є порушення швидкісного режиму, правил маневрування, недотримання дистанції та керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Так, протягом січня-лютого цього року співробітники ГУНП в Чернівецькій області викрили 302 водіїв, які перебували за кермом у нетверезому стані.

Щоб покращити дисципліну кермувальників і пішоходів, Верховна Рада внесла низку змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, а також законів України «Про дорожній рух» і «Про Національну поліцію».

Особливу увагу законодавець приділив протидії нетверезим водіям і суттєво збільшив відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Зокрема, розмір штрафу за таке правопорушення зріс з 10,2 до 17 тисяч гривень.

Якщо водій вдруге протягом року сів за кермо нетверезим – новий закон передбачає накладення 34 тисяч гривень штрафу або 10 діб адміністративного арешту, а також в обох випадках можливе оплатне вилучення транспортного засобу.

У випадку, коли водій втретє за рік керує транспортом у стані сп’яніння, йому загрожує 51 тисяча гривень штрафу або 15 діб адмінарешту та конфіскація транспортного засобу в обох випадках.

При цьому, мінімізовано шанси порушників уникнути відповідальності за «нетверезе» керування:

· термін розгляду справ у суді за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення продовжено з 3 місяців до 1 року;

· в разі повторного вчинення такого порушення до попередньої невідбутої санкції додається нова.

Якщо ж сп’янілий водій скоїв автопригоду, внаслідок якої травмувалися або загинули люди, йому загрожує від 3 до 12 років позбавлення волі без будь-яких можливостей уникнути покарання чи пом’якшити його. Прийнятий Закон виключає каяття порушника, передачу його на поруки, примирення сторін, звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном, умовно-дострокове звільнення, амністію чи помилування.

Внесено зміни і до строків позбавлення нетверезих водіїв права керувати транспортним засобом: тепер цей термін становить від 1 до 10 років або й більше у разі додавання декількох санкцій.

Разом з цим у новому законі передбачено значне зростання – в 40 разів – штрафу за керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права. Тепер за це правопорушення винна особа повинна сплатити 20,4 тисячі гривень (замість 510). Також з’явилося додаткове покарання за повторність такого порушення – 40,8 тисяч штрафу, додаткових 5-7 років позбавлення права керувати транспортом та оплатне вилучення транспортного засобу.

Зазначено в Законі і посилення відповідальності для нетверезих пішоходів та велосипедистів, які порушили ПДР – зі 136 до 680 гривень штрафу.

Зросли розміри штрафів і за інші порушення Правил дорожнього руху, що найчастіше стають причинами травмування й загибелі водіїв та пішоходів.

Зокрема, в 10 разів збільшився штраф за невикористання пасків безпеки або мотошоломів – з 51 до 510 гривень.

Вп’ятеро більше доведеться заплатити за перехід у невстановленому місці або на заборонний сигнал світлофора чи регулювальника – 255 гривень замість 51.

Окрім цього, в 5 разів (зі 170 до 850 гривень) збільшено штраф за брудні, неосвітлені чи встановлені з порушенням державні номерні знаки. Повторне таке порушення коштуватиме винній особі вже 1700 гривень (замість 255).

Більше, ніж втричі (з 510 до 1700 гривень) зріс розмір штрафу для кермувальників за перевищення швидкості руху на 50 і більше км/год.

Також для більш ефективної боротьби з порушниками правил безпеки дорожнього руху новий закон легалізовує використання поліцейськими технічних засобів фото- й відеозапису – ці матеріали вони долучатимуть до протоколів про правопорушення.

Дозволено правоохоронцям і використання автомобілів без кольорографічних схем, розпізнавальних знаків і написів. Такі спеціально оснащені автівки зможуть безпосередньо під час руху виявляти порушення ПДР і вчасно припиняти їх.

Співробітники поліції закликають всіх водіїв і пішоходів бути більш відповідальними й неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства. Пам’ятайте: саме від вас, насамперед, залежить безпека та життя кожного учасника дорожнього руху.

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