



На Буковині прикордонники затримали нелегалів з Афганістану - 16.03.2021 12:56

Двох нелегалів, що намагалися в незаконний спосіб перетнути українсько-румунський кордон затримали прикордонники Чернівецького загону.

Напередодні вихідних, 12 березня, завдяки налагодженій співпраці з європейськими колегами та швидким діям групи реагування відділення «Куликівка» відділу «Порубне» затримано двох іноземців з Південно-Східної Азії.

За інформацією, попередньо наданою румунськими прикордонниками, в бік кордону пересувалося два силуети, які були чітко видні у тепловізор. Аби перевірити інформацію в заданий район вибула група реагування. Під час пошукових заходів, правоохоронців виявили двох чоловіків, які перетнули кордон з Румунії в Україну. Невідомих було двоє, ними виявилися громадяни Афганістану 2001 та 2005 року народження. Як стало відомо пізніше, іноземці на територію Румунії потрапили незаконно. Однак, звернулися до влади Румунії з прохання щодо набуття статусу біженця. Не дочекавшись останнього, іноземці вирішили потрапити до України, а пізніше в незаконний спосіб до Польщі. Кінцевим маршрутом «горе-мандрівників» мала стати Німеччина.

Для встановлення всіх обставин правопорушення чоловіків було доставлено в пункт тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону, а згодом по реадмісії передано правоохоронцям Румунії.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

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