



Як живе чоловік у Чернівцях, якого цькувала сусідка медик за Ковід у 2020 році? - 04.03.2021 17:16

Українець, який першим захворів на COVID, розповів про своє життя після "цькування" сусідів

39-річний чоловік Олександр, який перший в Україні захворів на коронавірус, дав пораду всім громадянам країни і розповів, як йому живеться після "цькувань" сусідів.

Про хворобу стало відомо рік тому, 3 березня 2020 року. Тоді сусіди, коли дізналися про його діагноз, розпочали принизливе "цькування".

Хоча, деякі чернівчани зізнавалися, що звістка про коронавірус їх не надто здивувала. "Ви серйозно вірите, що це перший в Україні випадок?! Ну, не будьте такими наївними. Це перший офіційно зафіксований випадок. Їх сотні, вже давно завезені на Закарпаття та інші області Західної України", - написала на своїй сторінці чернівчанка Людмила Рогова.

Про минуле Олександр говорити не хоче, але щодо пандемії коронавірусу він радить українцям вакцинуватися, незважаючи на розмови про явну або уявну небезпеку щеплень.

На його думку, держава надто мало інформує людей про те, чому щеплення – це важливо.

Можу сказати, що позитивно ставлюся до вакцинації, вважаю це необхідністю. Але визнаю, інформації про самі вакцини мало,

– сказав чоловік.

Він згадав, як рік тому про його хворобу дізналася перша сусідка-медик, яка почала сіяти паніку і поширювати чутки. Згодом 59-річна жінка була притягнута до адміністративної відповідальності.

"Був складений адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (поширення неправдивих чуток). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 255 грн або виправні роботи строком на 1 місяць", – повідомили в поліції.

Як захворів перший українець на коронавірусу. 3 березня 2020 року в Україні з'явилася перша людина, котра захворіла COVID-2019 – 39-річний чоловік Олександр, який повернувся з Італії. Про діагноз він дізнався в день народження.

Коли сусіди дізналися про хворобу чоловіка у Чернівцях, вони влаштували справжню дикість: перекрили рух на вулиці та не дозволяли дружині Олександра виходити з дому. Тоді лише через кілька днів поліція і міські чиновники насилу змогли заспокоїти протестувальників.



Анастасія Сімсек

Джерело: "Сьогодні"

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