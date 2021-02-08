



Мешканка Техасу змила фарбу з волосся незвичайним способом і прославилася в мережі - 23.02.2021 15:12

Мешканка Техасу змила фарбу з волосся незвичайним способом і прославилася в мережі. Відповідний ролик з'явився в її TikTok-акаунті.

На розміщених в мережі кадрах блогерша з ніком @ bmoye22 розповіла, що через сильні холоди в її будинку замерзла водопровідна труба. У зв'язку з цим у неї не виявилося води, щоб змити яскраво-рожевий барвник з волосся.

Американка знайшла вихід з ситуації, що склалася і набрала у дворі каструлю снігу. Після цього жінка скип'ятила його будинку і вчасно змила фарбу. Опублікований ролик став вірусним і набрав 4,6 мільйона переглядів.

Передплатники блогерші похвалили її винахідливість в коментарях. «За все моє життя я ніколи не бачив і не чув нічого настільки безглуздого, але при цьому геніального. Я дуже вражений »,« Це дуже розумно »,« Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень »,« Твої інстинкти самозбереження вражають »,« Відмінний приклад розумного використання ресурсів », - писали вони.

Платинова Буковина

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