Мешканка Техасу змила фарбу з волосся незвичайним способом і прославилася в мережі- 23.02.2021 15:12
Мешканка Техасу змила фарбу з волосся незвичайним способом і прославилася в мережі. Відповідний ролик з'явився в її TikTok-акаунті.
На розміщених в мережі кадрах блогерша з ніком @ bmoye22 розповіла, що через сильні холоди в її будинку замерзла водопровідна труба. У зв'язку з цим у неї не виявилося води, щоб змити яскраво-рожевий барвник з волосся.
Американка знайшла вихід з ситуації, що склалася і набрала у дворі каструлю снігу. Після цього жінка скип'ятила його будинку і вчасно змила фарбу. Опублікований ролик став вірусним і набрав 4,6 мільйона переглядів.
Передплатники блогерші похвалили її винахідливість в коментарях. «За все моє життя я ніколи не бачив і не чув нічого настільки безглуздого, але при цьому геніального. Я дуже вражений »,« Це дуже розумно »,« Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень »,« Твої інстинкти самозбереження вражають »,« Відмінний приклад розумного використання ресурсів », - писали вони.
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