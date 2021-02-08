Колишнього президента Ніколя Саркозі визнали винним в корупції

- 01.03.2021 15:03
Колишнього президента Ніколя Саркозі визнали винним в корупції

Колишній президент Франції за підкуп судді проведе рік за гратами

Ніколя Саркозі визнали винним в корупції
Суд Парижа визнав колишнього президента Франції винним у справі про корупцію і зловживання службовим становищем. 66-річного політика засудили в цілому до трьох років позбавлення волі. Два з них він отримав умовно. Прокуратура вимагала для екс-президента чотири роки позбавлення волі (два реального ув'язнення, два - умовного).

Суддя при винесенні вердикту заявив, що Саркозі «знав, що надходить погано». Екс-президент всі звинувачення відкидає і вважає їх переслідуваннями з боку політичних опонентів. Його адвокат Жаклін Лаффон вказувала, що розслідування побудовано на «хибних підставах», а людей «занурюють в море гіпотез і припущень, домислів» при відсутності доказів.

Разом з колишнім главою держави у справі проходили його адвокат Тьєррі Ерзог і колишній суддя Касаційного суду Жильбер Азібер. Обидва вони визнані винними в розголошенні професійної таємниці. Вони отримали аналогічні терміни: два роки умовного і один рік реального ув'язнення. Ерзог також на п'ять років заборонили займатися адвокатською практикою.

Політика звинувачували в отриманні грошей від Каддафі і підкупі судді
Справа про корупцію стало продовженням історії про незаконне фінансування передвиборної кампанії: спочатку слідчі запідозрили, що Саркозі перевищив ліміт фінансування своїх президентських кампаній 2007 і 2012 року. Зокрема, його звинувачували в прийнятті незаконних пожертвувань від співвласниці французької компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур і лівійського лідера Муаммара Каддафі. Вважалося, що від першої він отримав 150 тисяч євро, а від другого до 50 мільйонів. Це при тому, що у Франції встановлений ліміт на такого роду пожертвування в 4,6 тисячі євро від однієї людини. Однак звинувачення по епізоду з Беттанкур розвалилися в суді, а звинувачення по епізоду з Каддафі були відкликані.

Платинова Буковина

Ключові слова: Ніколя Саркозі тюрма

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