У лікарні №1 міста Чернівці стався вибух- 27.02.2021 17:58
В результаті вибуху в чернівецькій лікарні є жертви...
Займання системи подачі кисню у відділенні для хворих COVID-19 в лікарні №1 в Чернівцях призвело до вибуху. Одна людина загинула, ще 1 постраждав і 20 евакуйовані під час пожежі. Поліція порушила справу.
Наслідки вибуху в лікарні в Чернівцях
У лікарні №1 міста Чернівці стався вибух і загоряння системи подачі кисню, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій в суботу, 27 лютого. Щонайменше одна людина загинула при яка виникла пожежі, ще один постраждав.
Полум'я спалахнуло в палаті інфекційного відділення, де знаходилися хворі COVID-19. Вогонь незабаром було ліквідовано.
Двадцять чоловік були евакуйовані з будівлі. Пацієнтів медустанови переводять в інші лікарні, зазначила заступник голови Чернівецької обласної адміністрації Наталія Гусак.
Поліція припускає порушення пацієнтами правил пожежної безпеки
Поліція завела кримінальну справу за фактом пожежі. Слідчі встановлюють обставини події. Правоохоронці розглядають в якості версії недотримання правил пожежної безпеки одним з пацієнтів, повідомила поліція Чернівецькій області.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 02.03.2021 14:47
- 01.03.2021 15:03
- 26.02.2021 13:55
- 23.02.2021 15:12
- 20.02.2021 09:06
- 19.02.2021 14:53
- 19.02.2021 14:50
- 18.02.2021 13:10
- 16.02.2021 15:24
- 08.02.2021 13:33