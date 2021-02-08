



У лікарні №1 міста Чернівці стався вибух - 27.02.2021 17:58

В результаті вибуху в чернівецькій лікарні є жертви...

Займання системи подачі кисню у відділенні для хворих COVID-19 в лікарні №1 в Чернівцях призвело до вибуху. Одна людина загинула, ще 1 постраждав і 20 евакуйовані під час пожежі. Поліція порушила справу.

Наслідки вибуху в лікарні в Чернівцях

У лікарні №1 міста Чернівці стався вибух і загоряння системи подачі кисню, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій в суботу, 27 лютого. Щонайменше одна людина загинула при яка виникла пожежі, ще один постраждав.

Полум'я спалахнуло в палаті інфекційного відділення, де знаходилися хворі COVID-19. Вогонь незабаром було ліквідовано.

Двадцять чоловік були евакуйовані з будівлі. Пацієнтів медустанови переводять в інші лікарні, зазначила заступник голови Чернівецької обласної адміністрації Наталія Гусак.

Поліція припускає порушення пацієнтами правил пожежної безпеки

Поліція завела кримінальну справу за фактом пожежі. Слідчі встановлюють обставини події. Правоохоронці розглядають в якості версії недотримання правил пожежної безпеки одним з пацієнтів, повідомила поліція Чернівецькій області.

Платинова Буковина, Чернівці

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