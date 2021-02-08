Російський священик признав, що він гей та звинуватив митрополита Ростовського у цькуванні- 26.02.2021 13:55
Російський священик скоїв камінг-аут і звинуватив митрополита в цькуванні
Ростовський священик Олександр Усатов зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації і звинуватив митрополита в цькуванні. Про це повідомляє Telegram-канал «Підйом».
Колишній протоієрей опублікував статтю, в якій заявив, що митрополит Ростовський і Новочеркаський погрожував йому. Через цій ситуації Усатове довелося виїхати з Росії.
Прес-секретар митрополита Ігор Петровський заявив, що якби в єпархії знали про орієнтацію священика, то відразу б позбавили його сану. «Священика-гомосексуаліста давно б попросили зняти хрест, якщо він не в змозі надягти штани. Ось зараз ми побачили, що причина відходу була в процесах, які відбувалися не в його голові, а набагато нижче », - сказав прес-секретар.
Раніше голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що «воцерковлення допомагає геям повернутися до традиційної сексуальної орієнтації».
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