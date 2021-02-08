Президент України Володимир Зеленський пообіцяв вакцінувати всіх у цьому році- 02.03.2021 14:47
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити вакциною від коронавируса до кінця 2021 року на всіх бажаючих громадян. Про це повідомляється на сторінці глави держави в Facebook.
За словами В. Зеленського, українці давно мріють повернутися до «нормального життя» без санітарних обмежень і карантинних заходів. «Коронавірус сам не зникне і не переможе сам себе. Ось і закликаю всіх робити щеплення », - написав президент.
Політик додав, що жителям країни варто боятися не вакцинації, а брехні деяких українських політиків, яка поширюється «швидше будь-яких інфекцій». Він запевнив громадян, що, незважаючи на думку критиків, препарат проти коронавируса Covishield від шведсько-британської компанії AstraZenecа, який Україна почала отримувати в кінці лютого, безпечний і дозволений до застосування в багатьох країнах світу.
«Це забере у вас всього дві хвилини, а замість цього може врятувати роки життя», - уклав Зеленський.
Україна придбала першу партію вакцини від коронавируса індійського виробництва Covishield - 117 тисяч доз - 23 лютого. На наступний день препарат був відправлений в регіони, їм почали прищеплювати медичний персонал. Імунізація більшої частини населення почнеться після того, як вакцину отримають громадяни з найбільш уразливих до вірусу категорій. Всього Київ зможе претендувати на поставку від 2,2 мільйона до 3,7 мільйона доз препарату.
За даними на 1 березня, щеплення від коронавируса отримали лише три тисячі українських громадян. Пізніше колишній президент країни Петро Порошенко назвав закуповується владою вакцину «гівном».
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