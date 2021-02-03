



Україна ввела санкції проти Віктора Медведчука і його дружини - 20.02.2021 09:06

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції проти депутата Верховної Ради, одного з лідерів проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це журналістам повідомив секретар українського Радбезу Олексій Данилов.

Він розповів, що Медведчук і його дружина, телеведуча Оксана Марченко входять в число восьми осіб, проти яких були введені санкції терміном на три роки.

Крім того, до списку санкцій увійшли 19 юридичних осіб, які не названих Даниловим на брифінгу.

Данилов відмовився повідомити подробиці введених санкцій. За його словами, деталі рішення будуть викладені в тексті президентського указу. На сайті глави держави цього документа поки немає.

Згідно з українським законодавством, санкції можуть бути введені проти іноземної держави, іноземної фізичної або юридичної особи, осіб без громадянства, "а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність".

Секретар українського Радбезу заявив, що Служба безпеки України розслідує можливу причетність Медведчука і Марченко до фінансування тероризму.

Віктор Медведчук вважається одним з провідних українських політиків, які підтримують зближення Києва з Москвою. Він не приховує своїх близьких відносин з Володимиром Путіним: більш того, російський президент є хрещеним батьком дочки Медведчука.

На початку цього місяця президент Зеленський своїм указом ввів санкції проти трьох інформаційних каналів, що формально належать депутату Ради від ОТЗЖ Тарасу Козаку, однак пов'язують з самим Медведчуком.

Після цього Медведчук заявив, що його партія ініціює процедуру імпічменту президента.

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