Олег Ляшко підробив виграш в лотерею на півмільйона гривень

- 18.02.2021 13:10
Олег Ляшко підробив виграш в лотерею на півмільйона гривень

Співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА) перевірили декларацію Олега Ляшка і встановили, що виграшний лотерейний квиток на півмільйона гривень був несправжнім.

Колишній народний депутат від «Радикальної партії» Олег Ляшко підробив лотерейний квиток, який нібито виявився виграшним. Як розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА) Олександр Новиков, підроблений виграш становив понад 570 тисяч гривень.

Нам підтвердили, що не було такого виграшного квитка. І було кримінальне провадження, він повинен був бути притягнутий до відповідальності, але Конституційний суд скасував його.

У разі якщо суд визнає недійсність виграшного квитка, екс-депутату загрожує відповідальність за статтею 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Санкція цієї статті передбачає обмеження волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, штраф або громадські роботи.

У 2017 році Олег Ляшко вніс до своєї декларації відразу три виграшу від лотерейних квитків: на 283,5 тисяч гривень, 153,4 тисячі гривень та 134 тисячі гривень. Таким чином депутат заявляв, що виграв на лотереях більше півмільйона гривень. Однак, як відзначали в «Українській національній лотереї», в цей період виграшів в таких сумах не було зареєстровано.

27 жовтня відбулася року КСУ на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів у вигляді штрафу або позбавлення волі за подання завідомо неправдивих відомостей в декларації.

Також КСУ закрив доступ до електронної декларації чиновників, а для Назка скасував, зокрема, перевірку та моніторинг способу життя чиновників і суддів.

Верховна Рада вже відновила кримінальну відповідальність за умисне декларування неправдивих відомостей і умисне неподання декларації. Але відповідальність не передбачає позбавлення волі за такі дії.

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