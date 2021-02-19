Знайдено причину Ковід 19

- 19.02.2021 14:53
Знайдено причину Ковід 19

Коронавірус міг з'явитися в результаті витоку з лабораторії в китайському місті Ухань, ймовірність цієї події складає 99,9 відсотка. Таку думку в інтерв'ю виданню ZDF висловив вчений-фізик з Німеччини, професор Роланд Візендангер (Roland Wiesendanger).

З січня по грудень 2020 року вчена з Гамбурга проводив власне розслідування - аналізував наукові публікації та матеріали ЗМІ, а також обговорював те, що відбувається з безліччю колег, компетентних в даному питанні. «Я на 99,9 відсотка впевнений, що коронавірус з'явився в лабораторії», - заявив Візендангер, оскаржуючи версію Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У прес-релізі Гамбурзького університету відзначається, що робота Візендангера не претендує на науковість, проте в ній згадані вагомі аргументи, що підкріплюють описану гіпотезу.

Вчений наполягає, що ряд непрямих доказів вказують на те, що витік в лабораторії - найбільш логічне пояснення ситуації з COVID-19. Зокрема, дослідник зауважив, що його колегам до сих пір не вдалося виявити тварину, заразити людину коронавірусів. Крім того, він звернув увагу на висловлені до початку пандемії побоювання щодо безпеки умов, які спостерігаються в Інституті вірусології в Ухані. Він упевнений, що першими інфікованими були співробітники лабораторії.

Аналізуючи версію про можливі природних носіях коронавируса, фахівець заперечив, що кажани, про які говорять в ВООЗ, живуть на відстані майже двох тисяч кілометрів від Ухань, а значить, вони навряд чи можуть бути рознощиками COVID-19. Візендангер підкреслив, що його робота не призначена для наукової спільноти, його мета - спровокувати громадські дебати щодо допустимості досліджень, спрямованих на «штучне посилення вірусів».

На початку лютого експерти ВООЗ заявили, що відпрацювали чотири версії передачі коронавирусной інфекції людині - від тваринного, проміжної ланки, заморожених продуктів, а також через інцидент в лабораторії. Зазначалося, що останній з перерахованих варіантів визнали малоймовірним, тому вчені не планують його вивчати в подальшому.

У США з висновками фахівців не погодилися. Телеканал NBC News уточнював, що розвідка країни має інформацію про те, що Пекін намагався приховати джерело виникнення COVID-19 і його значення на ранніх етапах поширення інфекції.

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